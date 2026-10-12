Μενίδι: Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης για τη φρικτή δολοφονία της

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Συνελήφθη, με τη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδι.
Ειδικότερα, η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, από τον 69χρονο ανιψιό της, στην κατοικία της, στην οδό Σουλίου, όπου διέμενε μαζί με τον γιο της.
Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμήθηκε ότι ήταν το απόγευμα της Κυριακής.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 62χρονος είναι επίσης ρακοσυλλέκτης, χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.
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