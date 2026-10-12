Παραμένουν κλειστά τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας μέχρι να εντοπιστεί η αιτία της οσμής αερίου – Έλεγχο από το ΤΕΕ ζητά ο Χάρης Δούκας

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Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, έως ότου διαλευκανθεί από πού προέρχεται η οσμή αερίου στον χώρο, που προκάλεσε αναστάτωση. Προϋπόθεση για την επιστροφή στις αίθουσες είναι να ολοκληρωθούν οι εξειδικευμένοι έλεγχοι και να προσδιοριστεί η προέλευση της οσμής, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84.

Ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε δύο ελέγχους, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή σε κανέναν από τους δύο. Η απουσία, ωστόσο, ευρημάτων δεν έχει απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα για την αιτία του περιστατικού. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Δούκας ζητά να ενεργοποιηθούν άμεσα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), κατόπιν έγκρισης του υπουργείου Παιδείας, καθώς και το αρμόδιο υπουργείο για την Πολιτική Προστασία.

Αρνητικά τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων

Η κινητοποίηση του Δήμου ξεκίνησε αμέσως μετά την ενημέρωση για την οσμή, με τον πρώτο έλεγχο να μην καταγράφει ενδείξεις διαρροής. Την Κυριακή ακολούθησε πιο εκτεταμένη επιθεώρηση, από δημοτικά συνεργεία και εταιρεία που συνεργάζεται με τον Δήμο, η οποία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ. Και σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

«Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε πάλι διαρροή», σημείωσε ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι το σχετικό πόρισμα αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων καταγράφηκαν ορισμένες τεχνικές εκκρεμότητες, οι οποίες πρόκειται να αποκατασταθούν, χωρίς να σχετίζονται με διαρροή. Όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος, τα συγκεκριμένα ζητήματα αφορούν μελέτες που δεν έχουν επικαιροποιηθεί επί σειρά ετών. Παραμένει, πάντως, άγνωστο τι προκάλεσε την αρχική οσμή και ανησύχησε τη σχολική κοινότητα.

Τι ζητά ο δήμαρχος από το ΤΕΕ και την Πολιτική Προστασία

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που μπορούσε να διενεργήσει, η δημοτική αρχή στρέφεται πλέον στους αρμόδιους εξειδικευμένους φορείς, επιδιώκοντας να αποσαφηνιστούν τα αίτια του περιστατικού. Ο Χάρης Δούκας ζητά από το υπουργείο Παιδείας να εγκρίνει και να δρομολογήσει τον έλεγχο από το ΤΕΕ, ενώ υπογραμμίζει ότι πρέπει να συνδράμει και η Πολιτική Προστασία, μέσω των εξειδικευμένων συνεργείων της.

«Ο Δήμος ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Κάναμε και τον δευτερογενή έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες χωρίς περαιτέρω αναμονή. Όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με την υπουργό Παιδείας και το ΤΕΕ. Το Επιμελητήριο έχει, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, ορίσει εμπειρογνώμονα, ο οποίος αναμένει τις αναγκαίες εγκρίσεις για να αρχίσει την εξέταση του χώρου. Ο δήμαρχος εκτιμά ότι η καθυστέρηση οφείλεται πιθανότατα σε γραφειοκρατικά εμπόδια, ενώ, όπως ανέφερε, υπάρχει κοινός στόχος να επαναλειτουργήσει το σχολείο το ταχύτερο δυνατό.

Γιατί δεν έχει δοθεί ακόμη το «πράσινο φως» για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες

Το γεγονός ότι οι δύο δημοτικοί έλεγχοι δεν κατέγραψαν διαρροή δεν αρκεί για να θεωρηθεί λήξαν το ζήτημα, καθώς η αιτία της οσμής εξακολουθεί να μην έχει διευκρινιστεί. Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί τι συνέβη θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αναστάτωση, εάν γινόταν αντιληπτή ξανά κάποια οσμή.

«Φανταστείτε, δηλαδή, ότι εμείς έχουμε πλέον επίσημα χαρτιά ότι δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν έχουμε βρει από τι προήλθε αυτή η πρώτη οσμή που δημιούργησε τον πανικό», ανέφερε. Επανέλαβε, ως εκ τούτου, ότι χρειάζεται πρόσθετος έλεγχος από εξειδικευμένους κρατικούς φορείς, ώστε να εξεταστούν οι χώροι και να διερευνηθεί η προέλευση της οσμής.

Όπως σημείωσε «εμείς ολοκληρώσαμε και τους δύο ελέγχους. Περιμένουμε το ΤΕΕ, με την έγκριση του Υπουργείου, αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο που είναι ειδικό για αυτά τα θέματα, να μας δώσει και αυτό την εμπειρία του, για να μπορέσει με απόλυτη ασφάλεια να μπει μέσα η μαθητική κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί, και να προχωρήσουν τα μαθήματα στον φυσικό τους χώρο».

Προσωρινή η τηλεκπαίδευση

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε την ανάγκη να επισπευστούν οι ενέργειες των αρμόδιων φορέων, ξεκαθαρίζοντας ότι η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμη εναλλακτική της φυσικής παρουσίας στο σχολείο. «Οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να βρίσκονται στον φυσικό τους χώρο», είπε χαρακτηριστικά.

Έως ότου ολοκληρωθούν οι εξειδικευμένες εξετάσεις από το ΤΕΕ και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και προκύψουν σαφή στοιχεία για την αιτία της οσμής, οι σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας θα εξακολουθήσουν να παραμένουν κλειστές, με την εκπαιδευτική διαδικασία να διεξάγεται μέσω τηλεκπαίδευσης.

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