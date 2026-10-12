Θεσσαλονίκη: Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα

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Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την φωτιά περίπου στις 3 το απόγευμα, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο μετέβησαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε κι ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη συνδράμοντας με υδροφόρες.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητάς της και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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