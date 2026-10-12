Ο ΙΣΑ ζήτησε από την Εισαγγελία τα στοιχεία του γυναικολόγου που εμπλέκεται σε πορνογραφία ανηλίκων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου που σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφικού υλικού.
Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Συλλόγου, προκειμένου να εξεταστούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανά του.
Η προστασία των πολιτών και ειδικά των ανηλίκων καθως και η διασφάλιση της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον ΙΣΑ.
Με σεβασμό στο έργο της Δικαιοσύνης, ο Σύλλογος ζητά ενημέρωση ώστε να ασκήσει τις θεσμικές του αρμοδιότητες.
Διαβάστε επίσης:
Μετρό – Κυψέλη: Το 50% των κτιρίων με ζημιές στον φέροντα οργανισμό – Όχι μια, αλλά 4 φορές σταμάτησε ο μετροπόντικας από καθιζήσεις
Θεσσαλονίκη: «Σοκαρισμένος» δηλώνει τώρα ο μεθυσμένος οδηγός που «καρφώθηκε» στο ουζερί, αρνείται ότι πήγε να φύγει
Θεσσαλονίκη: Ζήτησε να του… πληρώσουν τον προφυλακτήρα ο μεθυσμένος οδηγός που «εισέβαλε» στο ουζερί! Αναβλήθηκε η δίκη του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.