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Σε εορταστικούς και αγοραστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, καθώς η Black Friday δίνει τη σκυτάλη στο εκπτωτικό Σαββατοκύριακο και τη Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, καθώς προβλέπεται προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.

Ωστόσο, το γεγονός ότι επιτρέπεται το άνοιγμα των καταστημάτων δεν σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν. Κάθε εμπορική επιχείρηση αποφασίζει ξεχωριστά εάν θα ανοίξει, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ωράριο ανάλογα με την περιοχή και το είδος του καταστήματος.

Τι ώρα ανοίγουν και κλείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου είναι μία από τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον χρόνο για τις αγορές τους μετά την Black Friday.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Αντίθετα, τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως τις 20:00.

Σε κάθε περίπτωση, η κυριακάτικη λειτουργία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγξουν εκ των προτέρων εάν το κατάστημα που θέλουν να επισκεφθούν θα είναι ανοιχτό και ποιες ώρες θα εξυπηρετεί το κοινό.

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την Κυριακή

Η δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου αφορά και τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο δεν αναμένεται να ανοίξουν όλα τα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η λειτουργία αφορά επιλεγμένα σημεία, με διαφορετικά ωράρια ανά περιοχή.

Με βάση τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, ισχύουν τα εξής:

Lidl: Επιλεγμένα καταστήματα θα λειτουργήσουν την Κυριακή, με το ωράριο να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή.

Επιλεγμένα καταστήματα θα λειτουργήσουν την Κυριακή, με το ωράριο να διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. My market: Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 15:00 .

Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά από τις . Σκλαβενίτης: Το κατάστημα που βρίσκεται στο Smart Park, στα Σπάτα , θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00 .

Το κατάστημα που βρίσκεται στο , θα λειτουργήσει από τις . ΑΒ Βασιλόπουλος: Ορισμένα καταστήματα θα λειτουργήσουν με ειδικό κυριακάτικο ωράριο. Ενδεικτικά, το κατάστημα στην οδό Πειραιώς 86 αναφέρει ωράριο 11:00–20:00.

Διαφορετικό ωράριο ενδέχεται να ακολουθήσουν και τα μικρότερα καταστήματα των αλυσίδων, όπως τα Shop&Go και Local, ανάλογα με την τοποθεσία τους.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να συμβουλεύονται τις επίσημες ιστοσελίδες των αλυσίδων ή τους διαθέσιμους καταλόγους καταστημάτων, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ποια σημεία θα λειτουργήσουν και ποιες ώρες.

Τι ισχύει για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η αγορά θα λειτουργήσει με το συνηθισμένο ωράριο του Σαββάτου, καθώς δεν προβλέπεται κάποια ειδική αλλαγή λόγω της Black Friday.

Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργούν από τις 06:00 έως τις 21:00, ενώ τα περισσότερα σούπερ μάρκετ εξυπηρετούν τους καταναλωτές περίπου από τις 08:00 έως τις 20:00. Τα πολυκαταστήματα ακολουθούν συνήθως ωράριο 09:00–20:00.

Οι προσφορές της Black Friday συνεχίζονται και το Σαββατοκύριακο, με την Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρώνει τον κύκλο των μεγάλων εκπτωτικών δράσεων.

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Μετά την ολοκλήρωση της εκπτωτικής περιόδου του Νοεμβρίου, η αγορά στρέφει σταδιακά την προσοχή της στα Χριστούγεννα.

Το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ξεκινά την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, με τα καταστήματα να προτείνεται να λειτουργούν τις περισσότερες καθημερινές από τις 09:00 έως τις 21:00.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου κατά τις οποίες προτείνεται η λειτουργία των καταστημάτων:

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00–16:00.

11:00–16:00. Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00.

11:00–18:00. Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00–18:00.

Για τις υπόλοιπες ημέρες, το προτεινόμενο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00.

09:00–21:00. Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00.

09:00–21:00. Σάββατο 12 Δεκεμβρίου: 09:00–16:00.

09:00–16:00. Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου: 09:00–16:00.

09:00–16:00. Τρίτη 15 έως και Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου: 09:00–21:00.

09:00–21:00. Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων: 09:00–18:00.

09:00–18:00. Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή Πρωτοχρονιάς: 09:00–18:00.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και αφορά το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο.

Ποιες ημέρες θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα

Κατά την εορταστική περίοδο, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά σε συγκεκριμένες αργίες.

Ειδικότερα:

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου: Χριστούγεννα.

Χριστούγεννα. Σάββατο 26 Δεκεμβρίου: Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027: Πρωτοχρονιά.

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ανάπαυσης στους εργαζομένους της αγοράς.

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