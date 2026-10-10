search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2026 14:04

Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για «πορνογραφία ανηλίκων» – Πώς τον εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

10.10.2026 14:04
giatros-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Φωτογραφίες και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων -μεταξύ των οποίων και παιδιά εμφανώς κάτω των 12 ετών- είχε στην κατοχή ο 52χρονος γυναικολόγος, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην Αττική.

Ο γιατρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την περασμένη Πέμπτη.

Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε από τα στοιχεία που διαβίβασε ο οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με αυτά, χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του 52χρονου ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του και ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής (laptop), ένα tablet και μία κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε πως ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Διαβάστε επίσης:

Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: «Η κατάθεση της κόρης των δυο προφυλακισμένων γιατρών εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική τους» (Video)

ΣΤΑΣΥ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι»

Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκι σε ψητοπωλείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apolithoma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα θηλαστικόμορφου της Ιουρασικής που θυμίζει κάστορα

Μαχμούτ Αμπάς
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

tramp kogresso 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποστασιοποίηση Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική» (Video)

elefsina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Προκαλεί ο 22χρονος νεοναζί – Yπέβαλε μήνυση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα που μαχαίρωσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα και νέες έρευνες για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Στο «μικροσκόπιο» η περιουσία τους και η θυρίδα στο Κολωνάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:31
apolithoma (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα θηλαστικόμορφου της Ιουρασικής που θυμίζει κάστορα

Μαχμούτ Αμπάς
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

1 / 3