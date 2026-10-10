Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για «πορνογραφία ανηλίκων» – Πώς τον εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

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Φωτογραφίες και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων -μεταξύ των οποίων και παιδιά εμφανώς κάτω των 12 ετών- είχε στην κατοχή ο 52χρονος γυναικολόγος, που συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην Αττική.

Ο γιατρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την περασμένη Πέμπτη.

Η έρευνα σε βάρος του ξεκίνησε από τα στοιχεία που διαβίβασε ο οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με αυτά, χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του 52χρονου ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του και ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής (laptop), ένα tablet και μία κάρτα μνήμης microSD.

Από την επακόλουθη έρευνα διαπιστώθηκε πως ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

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