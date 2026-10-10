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10.10.2026 12:24

Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκι σε ψητοπωλείο

10.10.2026 12:24
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Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε, στις 3:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Χαϊδάρι.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γεωρ. Παπανδρέου και λεωφόρου Αθηνών και πέταξαν σε αεραγωγό ένα γκαζάκι.

Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τα κίνητρα και την ταυτότητα των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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