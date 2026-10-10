«Aero 4»: Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Αίγινα-Πειραιάς με 183 επιβάτες

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Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό ταχύπλοο καταμαράν «Aero 4», ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Αίγινα προς Πειραιά, με 183 επιβάτες και 12 μέλη πλήρωμα.

Η βλάβη εντοπίστηκε στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου, το οποίο φέρει σημαία Κύπρου. Παρά το πρόβλημα, το καταμαράν συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα.

Το πλήρωμα δεν έχει ζητήσει τη συνδρομή του Λιμενικού, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

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