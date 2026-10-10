Οσμή αερίου Γκράβα: Εξειδικευμένος έλεγχος στις σωληνώσεις και αυτοψία από μηχανικούς του ΤΕΕ – Τι αναφέρει ο Δούκας

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Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, που παραμένει κλειστό, στη σκιά των επαναλαμβανόμενων αναφορών για οσμή αερίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα τεχνικά συνεργεία ελέγχουν την εσωτερική εγκατάσταση του συγκροτήματος, με έμφαση στο λεβητοστάσιο και στο δίκτυο σωληνώσεων.

Μάλιστα, για αύριο, Κυριακή (11/10) έχει προγραμματιστεί εξειδικευμένος έλεγχος, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής, ενώ, έπειτα από αίτημα του Δήμου Αθηναίων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτοψία και από μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

«Αυτή τη στιγμή οι έλεγχοι γίνονται στην εσωτερική εγκατάσταση του συγκροτήματος της Γκράβας», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιούνται και συμπληρωματικοί έλεγχοι στο λεβητοστάσιο. Όπως δήλωσε ο ίδιος, την Κυριακή εξειδικευμένο συνεργείο θα προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο των σωληνώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει πιθανότητα διαρροής.

Σημειώνεται πως η πρώτη αναφορά έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα κατά τον έλεγχο, ενώ η δεύτερη καταγράφηκε στις 2 Οκτωβρίου, οπότε πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση του συγκροτήματος, χωρίς και πάλι να εντοπιστεί η αιτία της οσμής.

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