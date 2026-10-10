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10.10.2026 10:14

Εξάρχεια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως το 2031 εξαιτίας της κατασκευής Μετρό

10.10.2026 10:14
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Λόγω εκτέλεσης εργασιών, για την κατασκευή του Σταθμού Μετρό «ΕΞΑΡΧΕΙΑ», θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Εξαρχείων, από 10-10-2026 έως 10-10-2031, καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ως εξής: σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Στουρνάρη, ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Οικονόμου, έως την συμβολή της με την οδό Σπύρου Τρικούπη, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του μός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Σπ. Τρικούπη, ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Στουρνάρη έως την συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέους, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αραχώβης, ελάχιστου πλάτους 5,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 10,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με τις οδούς Στουρνάρη και Οικονόμου, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην οδό Σπύρου Τρικούπη από την οδό Στουρνάρη έως την οδό Σολωμού, στην οδό Οικονόμου από την οδό Τοσίτσα έως την οδό Στουρνάρη και στην οδό Τοσίτσα, επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, από την οδό Τσαμαδού έως την οδό Οικονόμου.

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων.

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