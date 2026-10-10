Φωτιά στο Αιγάλεω: Μάχη με τις φλόγες στην επιχείρηση υφασμάτων – Πυκνός καπνός στην περιοχή εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Όλη τη νύχτα μαίνεται η πυρκαγιά σε επιχείρηση εμπορίας ρούχων και υφασμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα, στο Αιγάλεω. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς τα εύφλεκτα υλικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ χρησιμοποιείται και βραχιονοφόρο όχημα, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στον χώρο και των περιορισμένων δυνατοτήτων ανάπτυξης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, δεν διαφαίνεται κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς, η οποία έχει περιοριστεί στον χώρο της επιχείρησης με τα ρούχα και τα υφάσματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα και η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, καθώς τα υφάσματα και τα υπόλοιπα εύφλεκτα υλικά αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των εστιών.

Επιπλέον, η χωροταξία του σημείου δεν επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναπτυχθούν σε όλο το εύρος τους, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο απαιτητική την επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης:

Πυρκαγιά στο Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς βαφείο ρούχων – Επεκτάθηκαν σε παρακείμενη επιχείρηση οι φλόγες (Video)

Ζάκυνθος: Εντοπίστηκε σώα η 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο

Βόρεια Εύβοια: Η… αναγέννηση που έμεινε στα χαρτιά

Αρκετός καπνός εξακολουθεί να εκλύεται από την πυρκαγιά, με την κατεύθυνσή του να είναι νότια, προς την περιοχή του Πειραιά.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.