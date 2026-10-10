Πυρκαγιά στο Αιγάλεω: Κάηκε ολοσχερώς βαφείο ρούχων – Επεκτάθηκαν σε παρακείμενη επιχείρηση οι φλόγες (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ολοσχερώς κάηκε βαφείο ρούχων, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε βιοτεχνία ένδυσης στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Η φωτιά επεκτάθηκε και στο διπλανό κτίριο στη βιοτεχνία ρούχων.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμει και υδροφόρο όχημα του Δήμου.

Στο σημείο έχει σπεύσει και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος εντός του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ στο εσωτερικό του εργοστασίου υπήρχαν και φιάλες υγραερίου.

Λόγω της πυρκαγιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Διαβάστε επίσης:

Ζάκυνθος: Εντοπίστηκε σώα η 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο

Βόρεια Εύβοια: Η… αναγέννηση που έμεινε στα χαρτιά

Καιρός με δύο πρόσωπα: Βροχές, αφρικανική σκόνη και 30άρια, πριν τις ισχυρές καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας