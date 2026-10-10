Καιρός με δύο πρόσωπα: Βροχές, αφρικανική σκόνη και 30άρια, πριν τις ισχυρές καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας

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Με δύο εντελώς διαφορετικές διαθέσεις μας υποδέχεται ο καιρός: φθινόπωρο με τις πρώτες αξιόλογες βροχές στα δυτικά, αλλά ανοιξιάτικο σκηνικό στα ανατολικά. Οι νοτιάδες, παρέα με την ατμοσφαιρική διαταραχή, φορτώνουν την ατμόσφαιρα με υγρασία και αφρικανική σκόνη, ενώ ταυτόχρονα «τσιμπάνε» τη θερμοκρασία προς τα πάνω.

Βροχές στα δυτικά και ηπειρωτικά, τοπικές ομίχλες και 30άρια στη Θεσσαλία

Σήμερα Σάββατο (10/10) θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια στα βόρεια, όμως αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις από τα δυτικά που θα δώσουν βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, δίνοντας βροχές στη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Στερεά και την Εύβοια. Προς το βράδυ οι συνθήκες θα βελτιωθούν, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και το Αιγαίο θα κυριαρχεί ο ήλιος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Νοτιότερα, ο ήλιος παραμένει σε γενική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, όπου όμως θα εμφανιστούν τοπικές ομίχλες. Στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, με πιο ασθενή φαινόμενα στα νότια και ανατολικά της τμήματα, ενώ βροχές αναμένονται και στα νότια Επτάνησα. Προς το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Στην Κρήτη αναμένεται πιο αίθριος καιρός με κάποιες νεφώσεις και πιθανά ψιχαλίσματα κυρίως στα ορεινά, ενώ στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος.

Στο πεδίο των ανέμων, οι νοτιάδες επικρατούν σε όλη τη χώρα, ασθενείς έως μέτριοι στο Αιγαίο και πιο ενισχυμένοι στο Ιόνιο στα 4 με 5 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή ενίσχυση όσο κυλά η ημέρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 26 με 28°C σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 30°C! Χαμηλότερες θα είναι οι τιμές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Ιόνιο, ενώ χαρακτηριστική είναι η άνοδος της ελάχιστης θερμοκρασίας το πρωί και το βράδυ λόγω των νοτιάδων.

Στην Αττική η ατμόσφαιρα θα είναι ομιχλώδης και συννεφιασμένη με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ κάποιες βροχές ίσως εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς νοτιάδες και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27°C. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά καλός καιρός με λίγες νεφώσεις, πιθανές ψιχάλες στα δυτικά του νομού, σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 28°C.

Γενίκευση των φαινομένων με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και υποχώρηση του υδραργύρου την Κυριακή

Αύριο Κυριακή (11/10), η ατμοσφαιρική διαταραχή που δίνει ωφέλιμες βροχές στα δυτικά θα επηρεάσει τη χώρα ακόμα περισσότερο. Η μέρα θα ξεκινήσει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Μακεδονία.

Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, δίνοντας μέχρι το απόγευμα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Πέρασμα από καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθεί στην Αττική, ενώ και η Θεσσαλονίκη θα δει σημαντικές βροχές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εστιαστούν κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυριαρχεί ο ήλιος με αραιές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες. Οι νοτιάδες ενισχύονται σε όλη τη χώρα, φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 28°C στη Θράκη και τους 27°C στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 24-25°C, με το Ιόνιο να μην ξεπερνά τους 20 με 21°C.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Την Δευτέρα, οι βροχές και οι καταιγίδες μετατοπίζονται στο Αιγαίο και τη Θράκη. Την ίδια ώρα, ψυχρότερες αέριες μάζες εκτοπίζουν τη ζέστη, ρίχνοντας τη θερμοκρασία και προετοιμάζοντάς μας για την ψυχρή αλλά και βροχερή εισβολή της Τρίτης. Με απλά λόγια, ο ανοιξιάτικος καιρός αυτών των ημερών παραχωρεί σιγά σιγά τη θέση του στον χειμώνα — έστω και πρόσκαιρα.

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