Έκρηξη στην Motor Oil: «Δυστυχώς ο τραυματίας είναι πάρα πολύ άσχημα», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΥΝ – Συνελήφθη ο εργολάβος (Video)

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Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ο εργάτης που τραυματίστηκε σοβαρά μετά το συμβάν στην Motor Oil.

Όπως ενημέρωσε η εταιρεία, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο, δύο εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας, τραυματίστηκαν σοβαρά, με τον έναν δυστυχώς να καταλήγει και τον άλλο να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Μιλώντας για την κατάσταση του τραυματία, ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είπε: «Υπήρξε πολύ μεγάλη κινητικότητα στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου διακομίσθηκαν οι τραυματίες. Έφεραν και οι δύο σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκαν και πήγαν στο Θριάσιο. Εκεί διαπιστώθηκε η κακή κατάστασή τους» είπε αρχικά ο κ. Γιαννάκος, με τον 43χρονο να καταλήγει χθες και τον 50χρονο να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου περισσότερο από το σοκ, απ’ αυτά που είδε, δεν είχε κάτι και πήγε σπίτι της μετά τις πρώτες βοήθειες

Δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για τον τραυματία», κατέληξε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Για την υπόθεση προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, ωστόσο μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου, συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα.

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