Δημογραφική κατάρρευση το πρώτο οκτάμηνο του 2026: Μόλις 43.339 γεννήσεις, αποκαλυπτικοί πίνακες

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Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα αποκτά ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς τα νεότερα στοιχεία για τις γεννήσεις δείχνουν ότι η χώρα κινδυνεύει να καταγράψει το 2026 ακόμη ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας μια μακροχρόνια τάση πληθυσμιακής συρρίκνωσης που οι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν έχουν καταφέρει να αναστρέψουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), υπό τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 περιορίστηκαν στις 43.339, δημιουργώντας σοβαρές ανησυχίες ότι ο συνολικός αριθμός τους στο τέλος της χρονιάς θα είναι ακόμη μικρότερος από εκείνον του 2025.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του οκταμήνου είναι ανεπίσημα, αλλά τα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα αξιόπιστα. Εφόσον επιβεβαιωθούν και η ίδια τάση διατηρηθεί έως τον Δεκέμβριο, οι γεννήσεις εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 65.000, υποχωρώντας κάτω από το ήδη ιστορικά χαμηλό επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν εξεταστεί σε βάθος χρόνου. Από το 2011 έως και το 2025, οι θάνατοι στην Ελλάδα ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 567.618, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της φυσικής πληθυσμιακής μείωσης μέσα σε μόλις δεκαπέντε χρόνια.

Το 2025 καταγράφηκαν οι λιγότερες γεννήσεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η τελευταία επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, την 1η Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα εξακολουθεί να επιδεινώνεται.

Συγκεκριμένα, το 2025 γεννήθηκαν στην Ελλάδα μόλις 65.618 παιδιά, έναντι 68.467 το 2024, καταγράφοντας μείωση 4,2%.

Την ίδια χρονιά οι θάνατοι ανήλθαν σε 121.841, με αποτέλεσμα το φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού να είναι αρνητικό κατά 56.223 άτομα.

Με άλλα λόγια, για κάθε 100 παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 αντιστοιχούσαν περίπου 186 θάνατοι, μια αναλογία που αποτυπώνει την ένταση της δημογραφικής ανισορροπίας.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Από το 2011 και μετά, κάθε χρονιά καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ η υποχώρηση των γεννήσεων συνεχίζεται παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για ενίσχυση των οικογενειών.

Πίνακας 1: Γεννήσεις, θάνατοι και φυσική μεταβολή πληθυσμού (2010-2025)

Έτος Γεννήσεις Θάνατοι Φυσική μεταβολή 2010 114.766 109.084 +5.682 2011 106.428 111.099 -4.671 2012 100.371 116.668 -16.297 2013 94.134 111.794 -17.660 2014 92.149 114.088 -21.939 2015 91.847 121.183 -29.336 2016 92.898 118.788 -25.890 2017 88.553 124.495 -35.942 2018 86.440 120.291 -33.851 2019 83.756 124.954 -41.198 2020 84.764 131.025 -46.261 2021 85.346 143.904 -58.558 2022 76.095 140.792 -64.697 2023 71.455 128.101 -56.646 2024 68.467 126.916 -58.449 2025 65.618 121.841 -56.223 Σύνολο 2011-2025 1.288.321 1.855.939 -567.618

Πηγή: ΕΝΥΠΕΚΚ, επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ και Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42,8% μεταξύ 2010 και 2025, ενώ η φυσική μείωση του πληθυσμού απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο κατά την τετραετία 2022-2025 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 236.015.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι το φυσικό ισοζύγιο δεν ταυτίζεται με τη συνολική μεταβολή του πληθυσμού, καθώς στην τελευταία συνυπολογίζονται και οι μεταναστευτικές ροές.

Το 2026 κινδυνεύει να σπάσει και το αρνητικό ρεκόρ του 2025

Η νέα ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την πορεία του 2026.

Οι 43.339 γεννήσεις του πρώτου οκταμήνου, εφόσον επιβεβαιωθούν, αντιστοιχούν σε περίπου 5.417 γεννήσεις τον μήνα.

Με μια απλή αναγωγή του ίδιου μέσου μηνιαίου ρυθμού στο σύνολο του έτους, προκύπτουν περίπου 65.009 γεννήσεις. Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό και όχι για ασφαλή πρόβλεψη, καθώς οι γεννήσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στους μήνες.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν, πάντως, ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική ανάκαμψη.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 31.390 γεννήσεις, έναντι 31.386 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Η διαφορά είναι μόλις τέσσερις γεννήσεις.

Πίνακας 2: Η εικόνα των γεννήσεων το 2025 και το 2026

Περίοδος Γεννήσεις Παρατήρηση Α΄ εξάμηνο 2025 31.386 Επίσημα στοιχεία Α΄ εξάμηνο 2026 31.390 Επίσημα στοιχεία Α΄ οκτάμηνο 2026 43.339 Ανεπίσημα στοιχεία ΕΝΥΠΕΚΚ Σύνολο 2025 65.618 Οριστικά στοιχεία Εκτίμηση 2026 Περίπου 65.000 Αναγωγή με βάση το οκτάμηνο

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ και ΕΝΥΠΕΚΚ. Η εκτίμηση για το 2026 δεν αποτελεί επίσημη πρόβλεψη.

Η στασιμότητα των γεννήσεων στο πρώτο εξάμηνο, σε συνδυασμό με τα ανεπίσημα στοιχεία του οκταμήνου, υποδηλώνει ότι η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα γεννήσεων.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον αριθμό των παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο. Συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού, τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, τις πιέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και την εγκατάλειψη ολόκληρων περιοχών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Η στεγαστική κρίση, οι χαμηλοί μισθοί και το κόστος ανατροφής παιδιών

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποδίδει σημαντικό μέρος της δημογραφικής υποχώρησης στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο των Μνημονίων, επιρρίπτοντας ευθύνες στις κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη συρρίκνωση των οικογενειακών παροχών, τις περικοπές εισοδημάτων, την κατάργηση ευνοϊκών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων για γονείς και την ανεπαρκή προστασία των εργαζόμενων μητέρων.

Πέρα από τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, ωστόσο, η δημογραφική κρίση συνδέεται με ένα ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

Η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, η εργασιακή ανασφάλεια, οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και οι δυσκολίες συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής επηρεάζουν τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων να αποκτήσουν παιδιά στον χρόνο που επιθυμούν.

Ιδιαίτερα η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε σημαντικό εμπόδιο για τη δημιουργία οικογένειας. Για πολλά νέα ζευγάρια, το κόστος ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας απορροφά μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, περιορίζοντας την οικονομική ασφάλεια που απαιτείται για την ανατροφή ενός ή περισσότερων παιδιών.

Παράλληλα, η ανεπαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και οι δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην αγορά εργασίας επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Βεβαίως, η μείωση των γεννήσεων δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε έναν παράγοντα ή σε μία κυβερνητική περίοδο. Συνδέεται επίσης με τη μεταβολή της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού, τη μείωση του αριθμού των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία και τις αλλαγές στα πρότυπα δημιουργίας οικογένειας.

Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την ανάγκη για αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές που θα περιορίζουν τα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια στην απόκτηση παιδιών.

Τα 15 μέτρα της ΕΝΥΠΕΚΚ και το ερώτημα για την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ασκεί έντονη κριτική και στη σημερινή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για την αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι ανεπαρκή και δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος του προβλήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για κοινωνικές παροχές, αλλά και στους περιορισμούς που, σύμφωνα με την Ένωση, αφήνουν εκτός ορισμένων μέτρων στήριξης κατηγορίες μητέρων.

Ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΥΠΕΚΚ παρουσιάζει δέσμη 15 προτάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Επαναφορά ευνοϊκών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων για γονείς και της ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας.

και της ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας. Πλήρης θεσμική εξίσωση τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών , με πρόσθετη μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

, με πρόσθετη μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Επέκταση της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας στους 12 μήνες , χωρίς αποκλεισμούς με βάση την εργασιακή κατάσταση.

, χωρίς αποκλεισμούς με βάση την εργασιακή κατάσταση. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση , χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Διεύρυνση των γονικών αδειών με αποδοχές και ενίσχυση της άδειας πατρότητας.

και ενίσχυση της άδειας πατρότητας. Ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων και επαναφορά παροχών που καταργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

και επαναφορά παροχών που καταργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων , με παρεμβάσεις στη λειτουργία παιδικών σταθμών και σχολείων.

, με παρεμβάσεις στη λειτουργία παιδικών σταθμών και σχολείων. Επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με στόχο την ανάπτυξη προγράμματος προσιτής στέγασης για νέες οικογένειες.

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν την πολιτική και κοινωνική προσέγγιση της ΕΝΥΠΕΚΚ και δεν συνιστούν αξιολογημένο ή κοστολογημένο κυβερνητικό σχέδιο.

Το ουσιαστικό ερώτημα, πάντως, είναι κατά πόσο οι σημερινές παρεμβάσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της δημογραφικής υποχώρησης και όχι απλώς να προσφέρουν περιορισμένες οικονομικές ελαφρύνσεις.

Η ενίσχυση των γεννήσεων απαιτεί σταθερό εισόδημα, πρόσβαση σε κατοικία, ουσιαστική προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας και συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν τη δημιουργία οικογένειας.

Χωρίς ένα συνεκτικό και μακροπρόθεσμο σχέδιο, η Ελλάδα κινδυνεύει να συνεχίσει να καταγράφει διαδοχικά αρνητικά ρεκόρ, με συνέπειες που θα επηρεάσουν όχι μόνο το ασφαλιστικό και την οικονομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή τις επόμενες δεκαετίες.

Τα στοιχεία των τελευταίων δεκαπέντε ετών αποτυπώνουν ήδη το μέγεθος του προβλήματος. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να αναγνωριστεί η δημογραφική κρίση, αλλά να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στις νεότερες γενιές να σχεδιάσουν το μέλλον τους και να αποκτήσουν οικογένεια χωρίς η απόφαση αυτή να συνοδεύεται από οικονομική ανασφάλεια.

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