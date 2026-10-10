Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος με κλεμμένη καραμπίνα – Στην κατοχή του και μικροποσότητα κάνναβης

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Χειροπέδες σε έναν 57χρονο, που κατείχε κλεμμένη κυνηγετική καραμπίνα και ποσότητα κάνναβης, πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο 57χρονος συνελήφθη, το μεσημέρι της Παρασκευής, σε οικισμό της Θεσσαλονίκης, μετά από αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί ως κλεμμένη το 2023, 2 μικροδέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων.

Η ποσότητα κάνναβης θα αποσταλεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση, ενώ η καραμπίνα θα αποσταλεί για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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