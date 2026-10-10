Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: «Η κατάθεση της κόρης των δυο προφυλακισμένων γιατρών εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική τους» (Video)

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Την εκτίμηση ότι η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών εντάσσεται στην υπερασπιστική στρατηγική τους, με στόχο να αποδυναμωθεί ο ισχυρισμός περί δόλου της 56χρονης γιατρού, διατύπωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή την κατάθεση που έδωσε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών στον ανακριτή. Η νεαρή φέρεται να υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί δύο φορές σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, η συγκεκριμένη κατάθεση αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής γραμμής των δύο κατηγορουμένων, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξεταστούν τόσο τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι ισχυρισμοί της 19χρονης όσο και η σκοπιμότητα της κατάθεσης.

«Καταλαβαίνω ότι η κόρη τους εκλήθη και επιστρατεύτηκε για να υπερασπίσει τους γονείς της. Είναι για μένα κατανοητό και ανθρώπινο. Να ξέρετε ότι ο ποινικός μας κώδικας καταλαβαίνει αυτή την ανάγκη κάποιων οικείων να καταθέσουν έστω και ψέματα και γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τους απαλλάξει από κάθε ποινή. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τις σκέψεις μου αν δεν δω αποτυπωμένα σε έγγραφο το τι ακριβώς έχει κατατεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες για το περιεχόμενο της κατάθεσης, ο δικηγόρος σημείωσε ότι πρέπει να διαπιστωθεί ποια αποδεικτικά στοιχεία στηρίζουν τους ισχυρισμούς της 19χρονης.

«Αν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα πρέπει να δούμε αυτή η κατάθεση από ποια αποδεικτικά στοιχεία επιστηρίζεται. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος λέει “έκανα αυτό το πράγμα”, πώς το επιστηρίζει; Και να δούμε και τη σκοπιμότητα. Προφανώς η σκοπιμότητα είναι συγκεκριμένη, είναι δεδομένη. Εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων», δήλωσε.

Ο κ. Λυκούδης εκτίμησε ότι η κατάθεση αποσκοπεί στο να περιορίσει την ένταση του δόλου που αποδίδεται στη μητέρα, επισημαίνοντας ότι μένει να διαπιστωθεί εάν όσα αναφέρονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής.

«Θέλει να αποδυναμώσει, να μικρύνει την ένταση του δόλου της μητέρας της. Θέλω να δω εάν είναι αληθές ή εάν είναι ένα υπερασπιστικό κατασκεύασμα», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της νομιμότητας των ιατρικών πράξεων, τονίζοντας ότι το γεγονός πως κάποιος εφαρμόζει μια πρακτική στα δικά του παιδιά δεν σημαίνει ότι αυτή είναι νόμιμη. Για να εξηγήσει τη θέση του, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοποίηση παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι δεν καθίσταται νόμιμη επειδή ο γονέας θεωρεί πως ενεργεί για το καλό τους.

Επιπλέον, ο δικηγόρος στάθηκε στο ζήτημα της λήψης ιατρικού ιστορικού, το οποίο, όπως υποστήριξε, συγκαταλέγεται στις πράξεις ή παραλείψεις που εξετάζονται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Μία σειρά εγκληματικών ενεργειών έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ήταν και ότι παρέλειψε να του πάρει το ιατρικό ιστορικό. Εδώ στην κόρη της τι να βλέπει, το ξέρει το ιατρικό ιστορικό. Είναι η μητέρα της», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων και των αναλύσεων που διενεργούνται από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Μαζωνάκη. Όπως γνωστοποίησε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με εργαστήριο στη Γερμανία και περιλαμβάνει την εξέταση 1.600 ουσιών, με στόχο να προκύψουν στοιχεία που θα τεθούν υπόψη του ανακριτή.

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