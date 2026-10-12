Σε ισχύ από τη Δευτέρα (12/10) ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας: Ποια οχήματα εξαιρούνται, πώς βγαίνει η ειδική άδεια

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Επανέρχονται από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027 τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ), όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέτρα εφαρμόζονται από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 07:00 έως τις 20:00, και την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00. Δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ορίζονται από τις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους: Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές Λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και Λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Οι παραβάτες των περιοριστικών αυτών μέτρων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 55 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [ν.5209/2025 (Α΄100)].

Οι εξαιρέσεις

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στο ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ./161393 από 9-10-2026 (ΦΕΚ 6130, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

– Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων και εκ κατασκευής οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,

– Αυτοκινήτων EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31-12-2020,

– Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145 γρ./χλμ. (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1-1-2021 και εφεξής,

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο.

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις για έκδοση ειδικών αδειών κυκλοφορίας δύνανται να υποβάλλονται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00΄ έως 14:00΄ στην έδρα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής [Θ. Δηλιγιάννη 24-26, 5ος Όροφος, τηλ. 210-5284011, e-mail: [email protected]] με την προσκόμιση πέραν των ειδικότερων ανά περίπτωση ενδιαφερομένου εγγράφων/δικαιολογητικών και φωτοαντιγράφων:

α) Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος.

β) Άδειας Ικανότητας Οδήγησης των οδηγών.

γ) Ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.).

δ) Ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στο ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 εξακολουθούν να ισχύουν.

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