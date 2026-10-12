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12.10.2026 17:56

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

12.10.2026 17:56
marialena karbouri – new

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Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του θεάτρου η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Μαριαλένας Κάρμπουρη την οποία γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας  περιέγραψε τη συνάδελφό του ως ένα «γλυκό πλάσμα» και ως ένα «αιθέριο πανέμορφο κορίτσι», ενώ στάθηκε στην επιθυμία της να αποχωρήσει σε σχετικά νεαρή ηλικία από το προσκήνιο.

 «Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στη δεκαετία του 80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…».

Οι ταινίες που συμμετείχε

  • «Πονηρό θηλυκό… Κατεργάρα γυναίκα!» (1980)
  • «Στο δρόμο του Θεού» (1982)
  • «Ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε» (1986)

Οι τηλεοπτικές σειρές που είχε παίξει:

  • «Το Ταξίδι» (1976, ΥΕΝΕΔ)
  • «Κόντρα στον άνεμο» (1980, ΕΡΤ)
  • «Η Κραυγή των Λύκων» (1981, ΥΕΝΕΔ)
  • «Ο Κίτρινος Φάκελλος» (1981, ΕΡΤ)
  • «Τα Λαυρεωτικά» (1982, ΕΡΤ)
  • «Το ξεκίνημα της φωτιάς: Ρόκκος Χοϊδάς» (1982, ΕΡΤ)
  • «Ο κατάδικος» (1983, ΕΡΤ)
  • «Νυχτερινό δελτίο» (1998, ΕΤ1)
  • «Στα φτερά του έρωτα» (1999, ΕΤ1)
  • «Ξέχασέ με» (2004, Alpha)
  • «1 Μήνας και Κάτι» (2007, Mega)

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