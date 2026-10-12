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12.10.2026 13:59

Μουτσινάς: «Δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με το τι συνέβη στην κυρία Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα» (Video)

12.10.2026 13:59
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Για την απόφασή του να επιστρέψει την τηλεόραση, όχι όμως σε σχολιαστική εκπομπή, μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, επισημαίνοντας ότι νιώθει ενθουσιασμένος με τη σχέση που έχει, πλέον, αποκτήσει με τη μικρή οθόνη.

«Έχω επιλέξει να ζήσω! Έχω αποφασίσει να μη ζω την πραγματικότητα που δημιουργείται, η οποία είναι κάτι ζοφερό. Δεν μπορώ να πάρω μέρος στο ζοφερό. Γίνεται ένας συντονισμός απέραντης μαυρίλας από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Ποτέ μου δεν έβλεπα τηλεόραση. Επίσης και η λέξη ενημέρωση δεν μου αρέσει πια. Με το Lingo βρήκα έναν τρόπο να έχω σχέση με την τηλεόραση, χωρίς βαβούρα. Βρήκα μια καινούργια σχέση με την τηλεόραση που είναι ωραία, είναι ένα μικρό… πλανητάκι» είπε αρχικά, ενώ ερωτηθείς για την κόντρα που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ο παρουσιαστής τόνισε οτι δεν επιθυμεί να συζητά για το εν λόγω θέμα. Τόνισε δε, ότι στόχος του για το μέλλον είναι να μείνει στην Ουγκάντα.

«Στην παρέα μου, με το που ξεκινάει μια κουβέντα για Μαζωνάκη ή για Βίσση – Καρβέλα, εγώ την κόβω κατευθείαν. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω . Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου, πόσο να το αναλύσεις; Και για το κουτσομπολιό να το κάνουμε και να περάσουμε καλά, αλλά πόσο κουτσομπολιό να κάνω; Αυτή τη στιγμή με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται ένας θάνατος με μια οικονομική δυστοκία. Δεν μπορεί τώρα να ασχολείται όλη η Ελλάδα με το τι συνέβη στην κυρία Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορώ… Θα γινόμουν μετανάστης! Θα ήθελα να φύγω και να πάω να ζήσω στην Ουγκάντα. Θα το κάνω κάποια στιγμή, θα πάω να μείνω μόνιμα. Είναι πολύ ωραία στην Ουγκάντα. Ο στόχος μου, γιατί όντως έκατσα κι έψαξα και ρώτησα εκεί πέρα ανθρώπους, είναι να κάνω ένα ξενοδοχείο. Να κάθομαι εκεί κάποιους μήνες, να κάνω ταξίδια και να είμαι ευτυχισμένος» ανέφερε, μεταξύ άλλων, καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Παρακολουθήστε από το 04.00′

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