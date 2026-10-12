Σίντνεϊ Σουίνι: Νέα τολμηρή διαφήμιση μετά τις αντιδράσεις – Εμφανίζεται topless και απαντά στους επικριτές της (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μια ακόμη προκλητική διαφήμιση επιστρέφει η Σίντνεϊ Σουίνι που -όπως όλα δείχνουν- δεν σκοπεύει να αλλάξει πορεία, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συνεργασία της με την πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων Novig.

Συγκεκριμένα, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» εμφανίζεται τόπλες, φορώντας μόνο ένα λευκό εσώρουχο με το λογότυπο της εταιρείας, ενώ καλύπτει το στήθος της χρησιμοποιώντας μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου, σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, με την καμπάνια να ξεσηκώνει πλήθος αντιδράσεων από αθλήτριες που επικρίνουν την προβολή του γυναικείου σώματος ως διαφημιστικού εργαλείου.

Η νέα διαφήμιση και η ατάκα που συζητήθηκε

Η διαφήμιση ανοίγει με ένα κοντινό πλάνο της Σουίνι, η οποία σχολιάζει με σαρκαστική διάθεση την ενασχόληση του κοινού με την εμφάνισή της.

«Υπάρχουν ενήλικοι άνδρες που φτιάχνουν πίνακες στο Excel για να στοιχηματίσουν τι χρώμα εσώρουχο φοράω», λέει και προσθέτει: «Δηλαδή, κολακεύομαι;».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρεται σε ορισμένες αμφιλεγόμενες κατηγορίες στοιχημάτων που προσφέρουν ανταγωνιστικές πλατφόρμες προβλέψεων, από πολιτικά γεγονότα μέχρι πολεμικές συγκρούσεις.

«Υπάρχουν συναλλαγές με εσωτερική πληροφόρηση γύρω από τον θάνατο δικτατόρων και στρατιές από bots που χειραγωγούν τα πάντα», λέει.

«Υπάρχει κάποιος που κάθεται σε μια τουαλέτα και ποντάρει τις συνταξιοδοτικές του αποταμιεύσεις σε έναν πόλεμο. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που απλώς κάνουν συναλλαγές γύρω από τα αθλητικά γεγονότα» αναφέρει σε άλλο σημείο.

Νέες αντιδράσεις από αθλήτριες

Πρόκειτα για ένα διαφημιστικό το οποίο εντάσσεται στην καμπάνια «Just Sports» («Μόνο αθλητισμός»), με την οποία η Novig επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από ανταγωνιστικές υπηρεσίες, προβάλλοντας την αποκλειστική ενασχόλησή της με αθλητικά γεγονότα.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής στον λογαριασμό της Σουίνι στο Instagram, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες αντιδράσεις μέσα στις πρώτες ώρες.

Η νέα διαφήμιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η αρχική καμπάνια της Σουίνι για τη Novig, η οποία είχε παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο.

Σε εκείνο το διαφημιστικό, η ηθοποιός εμφανιζόταν επίσης με ελάχιστα ρούχα, χρησιμοποιώντας διάφορα αθλητικά αντικείμενα για να καλύψει το σώμα της.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από γυναίκες αθλήτριες, οι οποίες κατηγόρησαν την εταιρεία ότι περιορίζει την παρουσία των γυναικών στον αθλητισμό στη σωματική τους εμφάνιση, αντί να αναδεικνύει τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους.

Μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν δημόσια την αντίθεσή τους ήταν η Βρετανίδα αθλήτρια στίβου Έιμι Χαντ, η Αυστραλή πολίστρια Τίλι Κερνς και η Αμερικανίδα σπρίντερ Χάνα Γουίλιαμς.

Η κριτική επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι μια καμπάνια που υποτίθεται πως προβάλλει τον αθλητισμό στηρίζεται κυρίως στη σεξουαλική εικόνα μιας διάσημης ηθοποιού.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι φωνές υπεράσπισης της διαφήμισης, με τη συντηρητική Αμερικανίδα σχολιάστρια Μέγκιν Κέλι α υποστηρίζει ότι η χρήση του σεξαπίλ για την προώθηση αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι κάτι νέο, αλλά μια πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την προσέλκυση ανδρικού κοινού.

Παρά τον θόρυβο και τις αντιδράσεις πάντως, η Σουίνι όχι μόνο δεν αποσύρθηκε από την καμπάνια, αλλά επανήλθε με νέα διαφήμιση αντίστοιχης αισθητικής.

Διαβάστε επίσης:

Αμάντα Σέιφριντ: Αρνήθηκε ρόλο σε σειρά λόγω των ερωτικών σκηνών – «Δεν θέλω να είμαι γυμνή μπροστά σε έναν άγνωστο»

Έλενα Παπαρίζου: «Κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40» (Video)

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα της: «Μα πώς γίνεται να είσαι εκεί και όχι εδώ;»







