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12.10.2026 08:35

Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του πατέρα της: «Μα πώς γίνεται να είσαι εκεί και όχι εδώ;»

12.10.2026 08:35
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Το τεράστιο κενό που άφησε στη ζωή της η απώλεια του πατέρα της θέλησε να μοιραστεί η Φωτεινή Πετρογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 μοιράστηκε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από το παρελθόν όπου και πόζαρε πλάι στον πατέρα της το οποίο και συνόδευσε με το εξής κείμενο.

«Ένας χρόνος μπαμπάς μου. Σε τρεις μέρες συμπληρώνεται ένας ολόκληρος χρόνος. Ένας χρόνος που σκέφτομαι πόση πλάκα θα έκανες με τον εγγονό σου, πόσο θα γελούσες με αυτά που μας κάνει κάθε μέρα και πόσο θα αγαπούσατε ο ένας τον άλλον.

Ένας χρόνος που κάθε φορά που βλέπει τη φωτογραφία σου μας λέει πως είσαι στον ουρανό. Μα πώς γίνεται να είσαι εκεί και όχι εδώ; Ένας χρόνος μπαμπά μου.

Ένας χρόνος που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα σε ξαναδώ, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή. Ένας χρόνος…και αυτός που είπε ότι ο χρόνος είναι γιατρός, είναι ο πιο αστείος άνθρωπος του κόσμου» ανέφερε.

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