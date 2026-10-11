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11.10.2026 18:37

Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Είμαι 100% σίγουρος ότι θα δικαιωθώ για τη Λάμψη στο εξωτερικό» – «Η απόφαση που πάρθηκε ήταν πολύ άδικη»

11.10.2026 18:37
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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα Espresso.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της καθημερινής σειράς Λάμψη του Νίκου Φώσκολου και των εξελίξεων γύρω από τις νομικές του διεκδικήσεις.

Η Λάμψη παραμένει ανοιχτό κεφάλαιο, λόγω της υπόθεσης των συγγενικών δικαιωμάτων. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στη νομική σου προσπάθεια;

Το θέμα έχει ήδη προχωρήσει στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες και στη Χάγη, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχω κάνει αίτηση για να δικαιωθώ εκεί. Συνήθως, στο εξωτερικό, αυτές οι υποθέσεις δεν παίρνουν πολύ χρόνο για να εκδικαστούν. Σίγουρα δεν θα πάρει 22 χρόνια, όσο δηλαδή πήρε στην Ελλάδα μέχρι να φτάσει στον Άρειο Πάγο.

Την απόφαση του Αρείου Πάγου, εντάξει, τη θεωρώ κοροϊδία. Δεν γίνεται να λες ότι, επειδή ένας άνθρωπος ήταν ακριβοπληρωμένος εκείνη την εποχή, δεν μπορεί να πληρωθεί τα δικαιώματα του. Έχω στείλει αυτή την απόφαση στο εξωτερικό, σε ανθρώπους που κινούνται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και γελάνε.

Το ένστικτο σου λέει ότι θα δικαιωθείς στο εξωτερικό;

Είμαι 100% σίγουρος. Προσωπικά, δεν θέλω να αδικήσω ανθρώπους εδώ, αλλά γενικώς υπάρχουν πολλά παράπονα από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ, επειδή έχω διαβάσει καλά τον συγκεκριμένο νόμο, μπορώ να σου πω ότι η απόφαση που πάρθηκε εδώ ήταν πολύ άδικη. Όχι για μένα μόνο, αλλά για όλους τους ηθοποιούς.

Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ηθοποιοί της “Λάμψης” που δεν δουλεύουν εδώ και χρόνια, δεν ξέρουν πως να ζήσουν και θα μπορούσαν να ζουν ακριβώς από αυτά τα λεφτά. Και το ΣΕΗ πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει τι γίνεται ακριβώς στην Ελλάδα. Και δεν το λέω συνδικαλιστικά ή επαναστατικά, η επανάσταση είναι δική μου.

Το θέμα είναι να μπορέσει το σωματείο να σταθεί δίπλα στον ηθοποιό, όπως είχε σταθεί κάποτε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα στους ηθοποιούς σε πολλά πράγματα. Αν στο σωματείο υπήρχε και τώρα κάποιος σαν τον Σπύρο Μπιμπίλα, ίσως να ήταν καλύτερα τα πράγματα.

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