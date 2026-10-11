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11.10.2026 16:40

Η …απορία της Γερμανού για Σκουλό, Γεωργιάδη: «Γιατί δεν πήρανε και τον Κασσελάκη στη ΝΔ;»

11.10.2026 16:40
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Με σκωπτικό τρόπο και χιούμορ σχολίασε η Ναταλία Γερμανού την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία.

Αναφερόμενη στην …αποκάλυψη Γεωργιάδη, πως «ο Δημήτρης Σκουλός είναι συμπαίκτης του στο τένις και τον κερδίζει κιόλας», η παρουσιάστρια του ΑLPHA είπε: «Συμπαίκτης του είναι και ο Στέφανος Κασσελάκης. Γιατί δεν πήρανε και τον Στέφανο στη ΝΔ;».

«Δεν τον κερδίζει», της απάντησε οι συνεργάτες της.

Με τις ευχές και τις συμβουλές να δίνουν και να παίρνουν…: «Αν θέλει, αν έχει όνειρα να μαρκοημερεύσει εκεί, ας αφήσει και τον Άδωνι να κερδίσει και καμιά φορά. Ας χάσει ένα σερβίς δεν έγινε και κάτι».

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