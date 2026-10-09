Δημήτρης Σκουλός: Κι επίσημα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στη Β Πειραιά o κριτής του GNTM και του My Style Rocks

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, με απόφαση του πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Β΄Πειραιώς, ο Δημήτρης Σκουλός.

Πριν από λίγες εβδομάδες, την ένταξη του γνωστού φωτογράφου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας είχε γνωστοποιήσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω σχετικής ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Από το 2018 ήταν κριτής στο ριάλιτυ GNTM του Star αλλά και στο My Style Rocks

Οι υψηλοί τόνοι έγιναν γρήγορα σήμα κατατεθέν του. Δεν δίσταζε να διακόψει φωτογραφίσεις όταν θεωρούσε ότι μια διαγωνιζόμενη επαναλάμβανε τις ίδιες πόζες.

Οι αντιδράσεις του προκαλούσαν ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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