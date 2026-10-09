Η Μπατζελή στο πλευρό της Άννας Παπαδοπούλου – Η σιωπή απέναντι στον εκφοβισμό είναι συνενοχή

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Την στήριξή της στην Άννα Παπαδοπούλου για το επεισόδιο με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, εξέφρασε η Κατερίνα Μπατζελή.

Συγκεκριμένα, η πρώην βουλευτής και υπουργός το ΠΑΣΟΚ σχολίασε τη στάση του Μιχάλη Κατρίνη στη συζήτηση που είχε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το πρωί της Παρασκευής (9/10) στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι «ο “χαμηλότερος” τόνος δεν αλλάζει το περιεχόμενο εφόσον υιοθέτησε την ίδια “τιμωριτική παπική λογική”».

«Ο λεκτικός εκφοβισμός, η απαξίωση και το πατερναλιστικό “άκουσε να σου πω”, δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές επιβολής και κατάχρησης του δημόσιου λόγου. Δεν έχουν θέση στον δημοκρατικό διάλογο, πολύ περισσότερο σε έναν προοδευτικό χώρο. Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις, προσωπικές φιλίες ή συμψηφισμοί. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικές αρχές. Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπηλή αποδοχή δεν προστατεύει κόμματα, πολιτικούς ή φίλους. Τους εκθέτει. Αυτό που τους προστατεύει είναι η αλήθεια, η ανάληψη ευθύνης και η σαφής οριοθέτηση. Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν», σημειώνει μεταξύ άλλων η Κατερίνα Μπατζέλη.

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