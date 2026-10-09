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09.10.2026 11:15

Η απάντηση Σπηλιωτόπουλου για το… μουστάκι και το κατσαρό μαλλί

09.10.2026 11:15
spiliotopoylos

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Βίντεο στο TikTok με το οποίο απάντησε σε σχόλια που δέχθηκε για την εμφάνισή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ την Τετάρτη, δημοσίευσε ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Στο βίντεο ξεκινά με την παρατήρηση «ξέρω τι σκέφτεστε, ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου» εξηγώντας ότι «από τη χθεσινή (σ.σ. την Τετάρτη) συνέντευξή μου αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός με το οποίο ασχολήθηκαν τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη».

@spiliotopoulos Οταν τα τρολακια πανε για μαλλι και βγαινουν….μπαζωμενα#ΝΔ #Φλωριδης #Τεμπη #πολιτική #spiliotopoulos ♬ original sound – Aris Spiliotopoulos

«Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look γιατί εγώ δεν αλλάζω απόψεις, γιατί από ό,τι βλέπω τα τρολάκια Μητσοτάκη κοιτάνε να ασχοληθούν αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός» συνεχίζει ο κ. Σπηλιωτόπουλος.

«Και μεταξύ μας δίκιο έχουν γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να ασχολούνται με ένα χτένισμα παρά να ασχολούνται με απόψεις και να βρίσκουν επιχειρήματα» προσθέτει υποστηρίζοντας ότι «η ουσία είναι ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το Ειδικό Δικαστήριο με άμεσους και στενούς συνεργάτες του Μητσοτάκη».

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