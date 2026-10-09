Ραντεβού ήταν και… πάει – Τι συμβαίνει με τον Μεϊμαράκη

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Βιάστηκαν από το Μαξίμου να πουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα είχαν συνάντηση σήμερα Παρασκευή στο πρωθυπουργικό γραφείο.
Το ραντεβού δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ και φαίνεται ότι οι συνεργάτες του Μητσοτάκη δεν είχαν ενημερώσει έγκαιρα τον Μεϊμαράκη, ο οποίος το έμαθε από τον Τύπο ότι έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό – ωραία σκηνικά αυτά!
Και κάπως έτσι τα πράγματα έγιναν χειρότερα, καθώς επιχειρήθηκε να «σκεπαστεί» η απουσία του Βαγγέλη από τα γενέθλια της ΝΔ και τώρα ναυάγησε και το τετ α τετ με τον Μητσοτάκη.
Αναζητούνται τώρα δύο πράγματα: Πώς να δικαιολογηθεί η μη πραγματοποίηση της συνάντησης, και να βρεθεί μια ημερομηνία ώστε τελικά να γίνει.
Υποθέτω ότι μέχρι τις εκλογές κάπου θα βρεθούν, δεν μπορεί…
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