Η Λατινοπούλου δεν βλέπει πρόβλημα με Κασιδιάρη και μοιράζει… δημοκρατικά συγχωροχάρτια – Δεν την ενοχλεί η εκλογική κάθοδός του

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Μπορεί να τον χαρακτήρισε «κατάδικο», αλλά η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν φαίνεται να έχει καμία ιδιαίτερη… ενόχληση στην ιδέα να ξαναδούμε τον Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές.

«Δεν με ενοχλεί να κατέβει στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης», είπε χαρακτηριστικά, καθώς παρά την προσπάθεια να αποφύγει τη συζήτηση, η κουβέντα κατέληξε σε μια αρκετά ξεκάθαρη τοποθέτηση.

Αρχικά η Λατινοπούλου υποστήριξε ότι το κόμμα της «ασχολείται με τη σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης» και όχι με το τι κάνουν οι υπόλοιποι. Ο Ευαγγελάτος, όμως, επέμεινε και την έφερε ξανά στο θέμα.

Η απάντηση ήρθε με τη γνωστή πλέον επίκληση στη δημοκρατική διαδικασία. «Ο Κασιδιάρης είναι ένας κατάδικος», είπε, αλλά παράλληλα υποστήριξε πως «στη δημοκρατία μας κανένα κόμμα δεν πρέπει να φιμώνεται» και ότι όποιος θέλει θα πρέπει να μπορεί να δοκιμαστεί στην κάλπη.

Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, πρόσθεσε: «Δεν φοβόμαστε, ούτε κρίνουμε».

Για το αν τελικά ο Κασιδιάρης θα μπορέσει να συμμετάσχει στις εκλογές, η Λατινοπούλου παρέπεμψε στον Άρειο Πάγο, αλλά για το πολιτικό αποτέλεσμα, πάντως, έχει ήδη έτοιμη την απάντηση: «Ο κόσμος θα κρίνει».

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