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08.10.2026 10:14

Λεφτά υπάρχουν – μόνο για όπλα: Πακετάκι 4 δισ. έκλεισε ο Ρούμπιο με μία μόνο επίσκεψη

08.10.2026 10:14
rubio

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Τελικά, όποιος περνάει από την Αθήνα παίρνει και δουλειές για… εξοπλιστικά. Περνάνε οι Γάλλοι, παίρνουν. Περνάνε οι Γερμανοί, τα ίδια. Περνάνε οι Ιταλοί, αλίμονο. Ε, πέρασε και ο Αμερικανός, ο Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά δεν έμενε δυσαρεστημένος. Συμφωνία, λέει, ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε με την ελληνική κυβέρνηση.

Αναλογικά με τους Γάλλους μπορεί να τον ρίξαμε τον άνθρωπο, αλλά η… αναβαθμισμένη σχέση να είναι καλά.

Αναγνώρισε, λένε, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και άλλα τέτοια ωραία και μεγάλα και περήφανα, να χαίρεσαι και να πανηγυρίζεις.

Αλλά, με 4 δισεκατομμυριάκια σε μία διήμερη επίσκεψη θα αποθέωνε, ο Ρούμπιο και ο καθένας, ακόμα και τη συμβολή της Βόρειας Κορέας στο αγαθό της Δημοκρατίας και του πλουραλισμού ή του Παπουτσέλη και της Τσαρούχα στην εξυγίανση της διαιτησίας, ξερωγω…

Γ.Μ.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 11:30
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