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08.10.2026 00:40

Γεωργιάδης για κόμμα Σαμαρά: «Aπό λάδι πολύ και από τηγανίτα τίποτα»

08.10.2026 00:40
adonis-georgiadis

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Καρφί κατά του Αντώνη Σαμαρά εκτόξευσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε με μία παροιμία στην ερώτηση, αν πιστεύει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα ιδρύσει κόμμα. «Ο λαός μας έχει μια παροιμία: “από λάδι πολύ, από τηγανίτα τίποτα”. Κόμμα ακούω Σαμαρά κάνα χρόνο. Ε, κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο. Αν είναι να κάνει κόμμα, θα το κάνει. Μιλάμε για ένα κόμμα που δεν υπάρχει».

Σχετικά με τις απουσίες από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, είπε πως «Όταν σε καλεί η παράταξη στα γενέθλιά της πρέπει να έχεις κάτι σοβαρό για να μην είσαι εκεί».

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 01:42
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Γεωργιάδης για κόμμα Σαμαρά: «Aπό λάδι πολύ και από τηγανίτα τίποτα»

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