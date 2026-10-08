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08.10.2026 13:07

Ο Πατούλης προχωρά σε αγωγές και μηνύσεις για δημοσιεύματα σε βάρος του

08.10.2026 13:07
patoulis

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Οργισμένη ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Πατούλης με αφορμή τα όσα γράφονται για τον ίδιο, τόσο στην υπόθεση Μαζωνάκη (για τους ελέγχους του ΙΣΑ σε ιατρεία) όσο και για τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ απειλεί με μηνύσεις όσους «διασύρουν» το όνομά του, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει «τη σύνδεσή μου με εγκληματικές ενέργειες τρίτων μέσω μιας φωτογραφίας»

Η ανάρτηση Πατούλη

Η ανοχή μου στον διασυρμό του ονόματός μου έχει τελειώσει.

Απέστειλα ήδη εξώδικη δήλωση, απαιτώντας την άμεση απόσυρση προσβλητικών δημοσιευμάτων και αναρτήσεων, τη ρητή ανάκληση των ισχυρισμών τους και τη δημόσια αποκατάστασή μου.

Η ελευθερία της έκφρασης και η δημοσιογραφική κριτική είναι απολύτως σεβαστές. Δεν αποτελούν, όμως, άλλοθι για την κατασκευή ενοχής, την απόδοση παράνομων πράξεων χωρίς τεκμηρίωση και τη σύνδεσή μου με εγκληματικές ενέργειες τρίτων μέσω μιας φωτογραφίας.

Οι διευκρινίσεις μου για τις επαγγελματικές και εταιρικές μου σχέσεις έχουν δοθεί δημόσια από τις 20 Σεπτεμβρίου. Δεν θα επιτρέψω να αγνοούνται και να αντικαθίστανται από υπαινιγμούς που με παρουσιάζουν ως εγκληματία ή ως πρόσωπο που απολαμβάνει ατιμωρησία.

Είμαι ιατρός, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πατέρας. Δεν θα επιτρέψω άλλο να πλήττονται η επιστημονική μου αξιοπιστία, η τιμή μου και η οικογενειακή μου υπόσταση.

Η δήλωση μου είναι σαφής και αφορά κάθε υπεύθυνο: όποιος δημοσιεύει ή αναπαράγει συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος μου θα κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης. Θα προχωρήσω σε εγκλήσεις, αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διεκδικώντας την άρση της προσβολής, τη δημόσια αποκατάστασή μου και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη.

Το εξώδικο δεν είναι μια τυπική διαμαρτυρία. Είναι σαφής πρόσκληση να σταματήσει η προσβολή και να ανακληθούν οι επίμαχες αποδόσεις. Η συνέχισή τους θα αντιμετωπιστεί με τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.

Στην κριτική απαντώ δημόσια. Στη συκοφαντία θα απαντώ και δικαστικά.

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