Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γυναικείο μοναστήρι στην Ορμύλια Χαλκιδικής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που από το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται στη Χαλκιδική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Μονή συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά και τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Στο Ιερό Κοινόβιο τον υποδέχθηκε ο βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Γιώργος.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, Γέροντας Ελισσαίος, ενώ τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε επίσης η Καθηγουμένη του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Γερόντισσα Νικοδήμη, μαζί με τις μοναχές της Μονής.

Η επίσκεψη στην Ορμύλια ήταν ο πρώτος σταθμός της σημερινής περιοδείας του πρωθυπουργού στη Χαλκιδική, πριν από το υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκεψής του στην Αρναία και στις Σκουριές.

Διαβάστε επίσης

Ο Πατούλης προχωρά σε αγωγές και μηνύσεις για δημοσιεύματα σε βάρος του

Λεφτά υπάρχουν – μόνο για όπλα: Πακετάκι 4 δισ. έκλεισε ο Ρούμπιο με μία μόνο επίσκεψη

Η Μαρέβα Μητσοτάκη ανέβασε φωτογραφικά κλικ από το δείπνο με τον Μάρκο Ρούμπιο