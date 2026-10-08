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08.10.2026 13:17

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γυναικείο μοναστήρι στην Ορμύλια Χαλκιδικής

08.10.2026 13:17
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Το γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που από το πρωί της Πέμπτης βρίσκεται στη Χαλκιδική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Μονή συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά και τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Στο Ιερό Κοινόβιο τον υποδέχθηκε ο βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Γιώργος.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους, Γέροντας Ελισσαίος, ενώ τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε επίσης η Καθηγουμένη του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Γερόντισσα Νικοδήμη, μαζί με τις μοναχές της Μονής.

Η επίσκεψη στην Ορμύλια ήταν ο πρώτος σταθμός της σημερινής περιοδείας του πρωθυπουργού στη Χαλκιδική, πριν από το υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκεψής του στην Αρναία και στις Σκουριές.

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