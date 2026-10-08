Η Μαρέβα Μητσοτάκη ανέβασε φωτογραφικά κλικ από το δείπνο με τον Μάρκο Ρούμπιο

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Φωτογραφίες από το δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο χθες (7/10) βράδυ στο King George δημοσίευσε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού ανήρτησε δύο στιγμιότυπα από το δείπνο που παρατέθηκε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου King George στο κέντρο της Αθήνας.

Στη μία φωτογραφία απεικονίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μάρκο Ρούμπιο και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.



Η δεύτερη αποτυπώνει στιγμιότυπο από το τραπέζι στο οποίο μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο κάθισαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα, και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη:

«Καλωσορίσαμε στην Ελλάδα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio» έγραψε στα ελληνικά ενώ στον αγγλικό αποχαιρετισμό της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέφερε: «Ήταν χαρά και τιμή να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα».

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