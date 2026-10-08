Η Μαρέβα Μητσοτάκη ανέβασε φωτογραφικά κλικ από το δείπνο με τον Μάρκο Ρούμπιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Φωτογραφίες από το δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο χθες (7/10) βράδυ στο King George δημοσίευσε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού ανήρτησε δύο στιγμιότυπα από το δείπνο που παρατέθηκε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου King George στο κέντρο της Αθήνας.
Στη μία φωτογραφία απεικονίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μάρκο Ρούμπιο και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Η δεύτερη αποτυπώνει στιγμιότυπο από το τραπέζι στο οποίο μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο κάθισαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα, και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταξύ άλλων.
Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη:
«Καλωσορίσαμε στην Ελλάδα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio» έγραψε στα ελληνικά ενώ στον αγγλικό αποχαιρετισμό της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέφερε: «Ήταν χαρά και τιμή να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα».
Διαβάστε επίσης:
Γεωργιάδης για κόμμα Σαμαρά: «Aπό λάδι πολύ και από τηγανίτα τίποτα»
«Ο Πρώτος Σκύλος της Ελλάδας»: Ο Πίνατ «έκλεψε» την παράσταση στο Μαξίμου – Τον αποθέωσαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι
Η Έφη Αχτσιόγλου στη σύσκεψη μελών της ΕΛΑΣ στο Ίλιον
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.