H Άννα Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ ζητά τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ – Για απειλές εναντίον της, «με αποκάλεσε σκουπίδι»

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Τη διαγραφή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ζητά η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, καταγγέλλοντας περιστατικό έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ τους κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

Σε ανάρτησή της, η κ. Παπαδοπούλου κάνει λόγο για «απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση», υποστηρίζοντας ότι η ένταση δεν περιορίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκε στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV και συνδέθηκε με την απόφασή της να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κωνσταντόπουλος εξαπέλυσε, σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, προσωπική επίθεση εναντίον της. Σε απόσπασμα της εκπομπής που αναδημοσίευσε η ίδια, ο βουλευτής αναφέρεται στην αποχώρησή της από το κόμμα και στην προηγούμενη συμμετοχή της στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ άλλων, όπως ακούγεται στο σχετικό βίντεο, της είπε: «Βγάλτε τη μάσκα», ενώ σχολίασε την απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα, λέγοντας πως «τη μία μέρα λέγατε άλλα και την άλλη κάνατε άλλα».

Η ίδια υποστηρίζει ότι η κατάσταση έγινε ακόμη πιο έντονη όταν οι κάμερες σταμάτησαν να καταγράφουν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, ο βουλευτής την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές προς το μέρος της με τρόπο που η ίδια εξέλαβε ως απειλητικό.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, χρειάστηκε να τον ρωτήσει δύο φορές εάν είχε πρόθεση να τη χτυπήσει.

Στην περιγραφή του περιστατικού, η κ. Παπαδοπούλου αναφέρεται και στην παρουσία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κτιστάκη, τον οποίο ευχαριστεί για την παρέμβασή του και την προσπάθειά του να την ηρεμήσει μετά το επεισόδιο.

«Τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια, μετά το περιστατικό ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και της ζήτησε συγγνώμη. Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρει, ωστόσο, ότι δεν αποδέχθηκε τη συγγνώμη.

Στην ανάρτησή της συνδέει το περιστατικό με το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και υποστηρίζει ότι συμπεριφορές αυτού του είδους δεν θα πρέπει να αποδίδονται απλώς σε μια «κακιά στιγμή» ή να θεωρούνται μέρος μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, καλεί το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση και ζητά τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου από το κόμμα.

«Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας;», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άννας Παπαδοπούλου:

Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.

Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.

Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη.

Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.

Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.

Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται «κακιά στιγμή» ή πολιτική αντιπαράθεση.

Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπερ ή κατά της βίας.

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