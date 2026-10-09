Έπαθε… ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας με τις δημοσκοπήσεις

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Την «τσάκωσαν» την αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τις δημοσκοπήσεις και τον… «τρολάρουν» οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί της κυβέρνησης.

Βλέπετε, αυτή η αστειότητα των κομμάτων με τις δημοσκοπήσεις πρέπει να σταματήσει κάποτε. Όταν τους αρέσουν τα γκάλοπ, τα αποθεώνουν κι όταν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, τους τραβάνε κι από μία επίθεση.

Όσο η ΕΛΑΣ (το καλοκαίρι) πήγαινε «αέρα» και ήταν χαλαρά στο 17%-18%, ο Τσίπρας επικαλούταν τα γκάλοπ για να πει ακόμα και ότι έγινε… αξιωματική αντιπολίτευση!!!

Αλλά τώρα που τα γκάλοπ διαπίστωσαν «φρένο» στην πορεία, έχουν… εργαλειοποιηθεί!

Στο μεταξύ τα ίδια έκανε και το ΠΑΣΟΚ. Όσο «πάτωνε» δημοσκοπικά ήταν σε πόλεμο με τις εταιρείες. Όταν του έδωσαν άνοδο, ο πόλεμος έγινε ειρήνη!

Σοβαρότης παιδιά, σοβαρότης…

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