Κυριάκος Μητσοτάκης: Κεκλεισμένων των θυρών τιμητική εκδήλωση στο ΥΠΕΝ για τον Στέφανο Μάνο

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Χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, αλλά μόνο της οικογένειας του Στέφανου Μάνου, πραγματοποιείται τιμητική εκδήλωση στο ΥΠΕΝ για τον εμβληματικό υπουργό της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τιμήσει τη μνήμη του Στέφανου Μάνου, του πρώτου υπουργού που ανέλαβε τα ηνία του νεοσύστατου το 1980 υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, θα δώσει σε αίθουσα του ΥΠΕΝ το όνομα «Στέφανος Μάνος».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μαξίμου η τιμητική εκδήλωση θα γίνει χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων παρά μόνο με την παρουσία των μελών της οικογένειας του Στέφανου Μάνου.

Φανταζόμαστε μετά την τιμητική εκδήλωση θα δοθούν από το Μαξίμου στα ΜΜΕ, βίντεο και φωτογραφίες.

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