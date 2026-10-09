Επιμένει η Άννα Παπαδοπούλου για το επεισόδιο με τον Κωνσταντόπουλο: «Ζητώ από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει» – Ανακοίνωση και από την ΕΛ.Α.Σ.

Takeaways by to pontiki AI Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, κατήγγειλε τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, για λεκτική και σωματική επίθεση εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο κ.

Κωνσταντόπουλος την εξύβρισε αποκαλώντας την «σκουπίδι» και επιχείρησε να την χτυπήσει, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το περιστατικό.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για έμφυλη βία και εκφοβισμό που στοχεύουν στη φίμωση των γυναικών στον δημόσιο λόγο.

Η Άννα Παπαδοπούλου κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να διαγράψει τον κ.

Κωνσταντόπουλο, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία αλλά ενταγμένη σε μια κουλτούρα που καλλιεργείται στην ηγετική ομάδα του κόμματος.

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Στο επεισόδιο που κατήγγειλε χθες, με πρωταγωνιστή τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, αναφέρθηκε σήμερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, ο πρώην βουλευτής την αποκάλεσε «σκουπίδι» εκτός τηλεοπτικού αέρα, ενώ επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει.

Μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Δεν είναι τυχαία επίθεση»

«Εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί πέντε λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Σταματάει λοιπόν η εκπομπή. Αισθάνθηκα απειλή, γιατί να με προσεγγίζει; Πάνω εκεί με λέει σκουπίδι.

Απομακρύνθηκε όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση. Επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη. Ξεκίνησε να μου επιτίθεται ως αυτή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ.

Δεν λέει τίποτα μια συγγνώμη, ζητάω από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει. Δεν νομίζω ότι θα έκανε μια τέτοιου είδους επίθεση απέναντι σε έναν άνδρα. Δεν είναι τυχαία επίθεση», ανέφερε η Άννα Παπαδοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Από την ώρα που έφυγα από το ΠΑΣΟΚ δέχομαι συστηματικά στους λογαριασμούς μου στο διαδίκτυο επιθέσεις από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Χυδαίες επιθέσεις και εξυβριστικά σχόλια».

«Ξεχειλίζει η μαγκιά στην ηγετική ομάδα»

«Υπάρχει γραμμή εδώ, την οποία ο κ. Κωνσταντόπουλος την εκτέλεσε πλημμελώς και ξέφυγε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια κουλτούρα, ένα αντριλίκι, μια αντρική σχολή, αυτή καλλιεργείται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Ξεχειλίζει η μαγκιά», είπε σε άλλο σημείο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

ΕΛ.Α.Σ. : «Η τραμπουκική συμπεριφορά σε βάρος της Άννας Παπαδοπούλου δεν θα περάσει»

Για απαξιωτική επίθεση στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς και για εξυβριστική και απειλητική συμπεριφορά πίσω από τις κάμερες, κάνει λόγο ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί & Οικογένεια της ΕΛ.Α.Σ., σε ανακοίνωσή του για περιστατικό με πρωταγωνιστή, όπως καταγγέλλει, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και αποδέκτη την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου.

Στην ανακοίνωση, η ΕΛ.Α.Σ. καταδικάζει τη συμπεριφορά που περιγράφει και κάνει λόγο για έμφυλη βία στον πολιτικό στίβο, υποστηρίζοντας ότι οι προσβολές και ο εκφοβισμός σε βάρος γυναικών που υπερασπίζονται τις πολιτικές τους επιλογές πλήττουν την αξιοπρέπειά τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί & Οικογένεια της ΕΛ.Α.Σ.

«Η τραμπούκικη συμπεριφορά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ δεν θα περάσει – Στο πλευρό της Άννας

Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαξιωτική επίθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου εναντίον της αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛ.Α.Σ., συντρόφισσας Άννας Παπαδοπούλου, στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς και την εξυβριστική και απειλητική συμπεριφορά που ακολούθησε πίσω από τις κάμερες.

Οι προσβολές, ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση μιας γυναίκας επειδή υπερασπίζεται τις πολιτικές της επιλογές αποτελούν σαφή εκδήλωση έμφυλης βίας στον πολιτικό στίβο την πολιτική ζωή και ευθεία προσβολή της προσωπικής αξιοπρέπειας. Τέτοιες συμπεριφορές αναπαράγουν πατριαρχικά αντανακλαστικά που στόχο έχουν να φιμώσουν τις γυναικείες φωνές στον δημόσιο λόγο και να πλήξουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά.

Κανένα κομματικό στέλεχος δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει την πολιτική διαφωνία σε έμφυλο εκφοβισμό και προσωπική διαπόμπευση.»

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