Η Άννα Παπαδοπούλου κινείται νομικά κατά του Κωνσταντόπουλου – «Για αλλαγή ατζέντας», την κατηγορεί το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νομικά κατά του γραμματέα αυτο- οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου κινείται η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου για το επεισόδιο στον τηλεοπτικό σταθμό Αρτ.

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη. Με τη σημερινή του δήλωση, επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση. Μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό», σημειώνει χαρακτηριστικά η Άννα Παπαδοπούλου.

Παράλληλα, επισυνάπτει βίντεο στο οποίο ακούγονται οι φωνές τους όσο ο παρουσιαστής Γιώργος Βαθιώτης κάνει την αποφώνηση της εκπομπής. Η Άννα Παπαδοπούλου ακούγεται να λέει στον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο ότι «Δεν ντρέπεσαι, τι πράγματα είναι αυτά;» ακολουθεί ένας θόρυβος και η Παπαδοπούλου λέει στον Κωνσταντόπουλο «τι κάνεις;»

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ καταγγέλει ότι ο Κωνσταντόπουλος επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν θύμα. «Ζήτησα επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ο κ. Βαθιώτης με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει. Πρόκειται για μια δυστυχώς γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα».

«Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Κωνσταντόπουλε. Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την “σκουπίδι” και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν αποδέχθηκα τη συγγνώμη σας γιατί σκέφτομαι όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα».

Η Άννα Παπαδοπούλου διαμηνύει ότι με τον Κωνσταντόπουλο θα τα πουν στα δικαστήρια. «Και κάτι τελευταίο, κ. Κωνσταντόπουλε: Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας. Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη.

Τι προηγήθηκε

Η Άννα Παπαδοπούλου, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Κτιστάκης της Νέας Δήμοκρατίας βρέθηκαν στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα» του ART TV. Ο Κωνσταντόπουλος επιτέθηκε προσωπικά στην Παπαδοπούλου για την μετακίνηση της στην ΕΛΑΣ.

Οι υψηλοί τόνοι συνεχίστηκαν και εκτός πλατό, με την Παπαδοπούλου να καταγγέλει ότι ο Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

Ο διάλογος

Κωνσταντόπουλος: «Βγάλτε τη μάσκα, σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγήκατε την Κεντρική Επιτροπή», Παπαδοπούλου: «Αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου, την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει».

Κωνσταντόπουλος: «Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέσεις αναλόγως πού βρίσκεστε».

Παπαδοπούλου: «Ψυχραιμία, ψυχραιμία, το ΠΑΣΟΚ έχει 10 υπουργούς στη ΝΔ, ηρεμήστε κ. Κωνσταντόπουλε» Κωνσταντόπουλος: «Λυπάμαι που είστε νέος άνθρωπος φύγατε από ένα κόμμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέτε άλλα».

Παπαδοπούλου: «Νομίζετε ότι λειτουργούν οι προσωπικές επιθέσεις; Εγώ τουλάχιστον έχω υπάρξει συνεπής σε αυτά που λέω». Κωνσταντόπουλος: «Σε τι είστε συνεπής, σε αυτά που λέγατε προσυνεδριακά ως ΠΑΣΟΚ;»

Παπαδοπούλου: «Δεν σας τιμά αυτό που λέτε».

Κωνσταντόπουλος: «Με τιμά, γιατί θέλω να πέσουν οι μάσκες. Αν είχατε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή θα φεύγατε από το ΠΑΣΟΚ; Ζητώ να πέσουν οι μάσκες. Δεν μπορώ το ψέμα και τα fake news»

Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπιαστική η τοποθέτηση του κ. Κωνσταντόπουλου»

Κωνσταντόπουλος: «Δεν ντρέπεστε ; Ντροπή σας!. Στελέχη που ήταν τη μία μέρα εδώ την άλλη εκεί δεν αποδέχομαι. Μη μου φέρνετε τέτοιους συνομιλητές του κόμματος Τσίπρα».

Παπαδοπούλου: «Καταρχήν λέγεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη Μάθετε να μιλάτε, πάρτε κι ένα ηρεμιστικό». Κωνσταντόπουλος: «Το ηρεμιστικό το χρειάζεστε εσείς κα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν υιοθετώ κανέναν, εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ αλά καρτ, ούτε κατά το συμφέρον του καθενός».

Παπαδοπούλου: «Έχει την κατανόησή μου, είναι έκδηλο το άγχος του».

Κωνσταντόπουλος: «Κοιταχτείτε στον καθρέφτη κι αφήστε με εμένα». Στη συνέχεια, ο πρώην βουλευτής, απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο είπε: «Και άλλη φορά μη μου ξαναφέρετε στέλεχος της ΕΛΑΣ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ»

Παπαδοπούλου: «Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Να δω αν θα έχετε την ίδια συμπεριφορά όταν έχετε απέναντί σας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε στη ΝΔ».

Κωνσταντόπουλος: «Την ίδια, την ίδια, κι αυτοί κατάπτυστοι είναι, όλοι κατάπυστοι είναι αυτοί που φύγανε»

Η απάντηση του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος σε ανακοίνωση του κατηγορεί την Άννα Παπαδοπούλου ότι επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα. «Η κα. ‘Αννα Παπαδοπούλου μετά την παρέλευση 20 ωρών θυμήθηκε να ανακινήσει ζήτημα για την χθεσινή μας τηλεοπτική αντιπαράθεση. Προφανώς ήταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξει την ατζέντα το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. μετά τις ‘γκάφες’ του αρχηγού του που δεν ήξερε ούτε τι είδους καλώδιο θα ποντιστεί ανοικτά της Κάσου και εμφανίστηκε ξανά αμετροεπής και αλαζόνας δηλώνοντας κατακτητής της κεντροαριστεράς».

Ο Κωνσταντόπουλος αναφέρει επιπλέον στην απάντηση του ότι «με την κα. Παπαδοπούλου αντιπαρατέθηκα πολιτικά σε οξείς τόνους τους οποίους αναγνωρίζω ως λάθος μου. Εξάλλου, στο τέλος της εκπομπής της ζήτησα συγγνώμη προσωπικά» και

«Δεν θα σταθώ στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απηύθυνε πρώτη ξεκινώντας τον λεκτικό διαξιφισμό, δεν με αγγίζουν. Δεν θα επιτρέψω όμως την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος για να βγει το κόμμα ΕΛ.Α.Σ. από τα πολιτικά του αδιέξοδα», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

H Άννα Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ ζητά τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ – Για απειλές εναντίον της, «με αποκάλεσε σκουπίδι»

Τσίπρας: Το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει με ποιους θα πάει, κάποιοι θέλουν τη ΝΔ – Όχι σε κοινή κάθοδο και μεταγραφές βουλευτών

Κυβερνητικές πηγές σε Αλέξη Τσίπρα: Η Τουρκία παραμένει εκτός F-35 – «Τα θέματα άμυνας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση»