Κυβερνητικές πηγές σε Αλέξη Τσίπρα: Η Τουρκία παραμένει εκτός F-35 – «Τα θέματα άμυνας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση»

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Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμή τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Τουρκίας και ειδικότερα τα μαχητικά F-35 και F-16, έδωσαν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ, στην οποία το κόμμα κάνει λόγο για «πατριδοκάπηλες επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση για να καλύψει τις αποτυχίες της επίσκεψης Ρούμπιο».

Πατριδοκάπηλες επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση για να καλύψει τις αποτυχίες της επίσκεψης Ρούμπιο Δεν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψεύδεται για άλλη μία φορά σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική και την εθνική άμυνα. Αυτή άλλωστε είναι και η προσφιλής τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Στην οικονομία δεν υπάρχει φτωχοποίηση των Ελλήνων, τα δεκάδες σκάνδαλα είναι «μεμονωμένα περιστατικά» και οι αποκαλύψεις για εθνικές υποχωρήσεις είναι «προσωπικές απόψεις». Ολόκληρη η ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής⤵️ https://t.co/5FxlX3QRrx October 8, 2026

«Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει πλέον κανόνας για τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί «εθνικής ήττας» και ότι η Τουρκία βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης F-35.

Οι κυβερνητικές πηγές παρέπεμψαν μάλιστα στη σημερινή συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην «Καθημερινή», στην οποία, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, σημείωσε ότι «υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί», προσθέτοντας ότι αυτό «απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα».

«Δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ό,τι, όχι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο», σχολίασαν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές υπογράμμισαν ότι έως το 2019 η Τουρκία συμμετείχε ως συμπαραγωγός στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35, ενώ σήμερα παραμένει εκτός. Αντίθετα, επισήμαναν ότι η Ελλάδα παρήγγειλε τα F-35 το 2022, η απόκτησή τους εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2024 και τα πρώτα μαχητικά αναμένεται να παραληφθούν το 2029.

Αναφορικά με τα F-16, σημείωσαν ότι με νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

«Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση, όπως συστηματικά κάνει ο κ. Τσίπρας», κατέληξαν οι κυβερνητικές πηγές.

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