Reuters: Τι περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ ύψους 4 δισ. δολαρίων

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Σε συμφωνία για αμυντικές προμήθειες και αναβαθμίσεις οπλικών συστημάτων ύψους έως 4 δισ. δολαρίων έχουν καταλήξει η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα ανέφεραν την Πέμπτη (8/10) δύο υψηλόβαθμες πηγές στο Reuters.

Η συμφωνία αφορά την αναβάθμιση επιπλέον ελληνικών μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, καθώς και την αγορά προηγμένων αμερικανικών πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, κατά την οποία οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία τους σε ζητήματα ασφάλειας.

Όπως δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συμφωνία καλύπτει τόσο την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων όσο και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αεροσκαφών.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει νέους προηγμένους πυραύλους και βόμβες για τα μαχητικά F-16 Viper, τα F-35 και τα ελικόπτερα Black Hawk. Επίσης, περιλαμβάνει την αναβάθμιση παλαιότερων μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper», ανέφερε.

Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών έχει ήδη ενταχθεί στον πολυετή αμυντικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, συνεπώς δεν αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά πέραν των προβλεπόμενων δαπανών.

Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε και υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι το κόστος θα κατανεμηθεί σε βάθος αρκετών ετών.

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε κοινό σχέδιο ασφάλειας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το 2024, η Ελλάδα συμφώνησε να αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin και 35 ελικόπτερα Sikorsky UH-60M Black Hawk.

Παράλληλα, προχωρά στην αναβάθμιση περίπου 82 μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper, ενώ η Αθήνα επιδιώκει την αναβάθμιση ακόμη 37 αεροσκαφών F-16 Block 50 στην ίδια έκδοση, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 1 δισ. δολαρίων.

To Reuters σημειώνει ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, καθώς η χώρα έχει εξέλθει από την περίοδο της κρίσης χρέους της περιόδου 2009-2018, η οποία συνοδεύτηκε από πολυετή λιτότητα.

Η Ελλάδα δαπανά σχεδόν το 3,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της για την άμυνα, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο πολλών άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης της με την Τουρκία, καταλήγει το δημοσίευμα.

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