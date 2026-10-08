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08.10.2026 16:50

Απολογισμός Ρούμπιο της επίσκεψής του στην Αθήνα: Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία

08.10.2026 16:50
Mitsotakis-Rubio

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Τον απολογισμό της επίσκεψής του στην Ελλάδα έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τέσσερις αναρτήσεις του στο Χ.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Τετάρτης με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι συζήτησαν «τρόπους με τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή συνεργασία, να διευρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της επιβολής του νόμου και να ενισχύσουν τη δίκαιη κατανομή των βαρών στο ΝΑΤΟ». «Πρώτα η Αμερική, ισχυρότερη με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες. «Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία», είπε.

Για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε στο Χ ότι Ελλάδα-ΗΠΑ προώθησαν νέες συμφωνίες που εμβαθύνουν την αμυντική και στον τομέα της ασφάλειας συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. «Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία», έγραψε, μεταξύ άλλων.

Με αφορμή την ομιλία του στην Πνύκα επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. «Την Τετάρτη, ταξίδεψα στην Πνύκα, έναν λόφο με θέα στους επιβλητικούς κίονες της Ακρόπολης στην Αθήνα. Εκεί, απηύθυνα ένα απλό μήνυμα: Η Δύση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε την επόμενη δεκαετία θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα», έγραψε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Χ.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 17:37
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