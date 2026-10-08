Μητσοτάκης στην «Ελληνικός Χρυσός»: Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία

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«Η εικόνα, την οποία βλέπουμε σήμερα είναι μια αισιόδοξη εικόνα, είναι μια εικόνα της Ελλάδος, η οποία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του μεταλλείου της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής.

«Είναι εικόνα μιας χώρας, η οποία μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Το ξέρει η εταιρεία, το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Και δεν αλλάζουμε απόψεις. Ξέρει η εταιρεία ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα να κάνει διότι η δραστηριότητα αυτή είναι μια βαριά δραστηριότητα, η οποία απαιτεί καθημερινή εγρήγορση και καθημερινή προσοχή», ανέφερε.

«Και αυτό το οποίο έγινε και γίνεται εδώ πέρα στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο. Για πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι αυτό το ανεκμετάλλευτο δυναμικό πρέπει να το αφήσουμε μέσα στη γη. Θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες γενιές. Την ίδια άποψη είχαμε και για τη δυνατότητα να βρούμε φυσικό αέριο. Πρέπει να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ξεκινάει την πρώτη εξόρυξη φυσικού αερίου μετά από 40 χρόνια», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός στάθηκε στις επίπονες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τις επενδύσεις της εταιρίας με τη σημερινή κυβέρνηση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή θα είχε το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα και για να αποδείξει ότι μπορεί να αποκαταστήσει ικανοποιητικά το περιβάλλον έπειτα από τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

«Ζητήσαμε τότε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Αυστηροποιήσαμε κι άλλο τους ίδιους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Ζητήσαμε πρόσθετη παρέμβαση στην επεξεργασία των υπολειμμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας», σημείωσε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Και όλα αυτά έγιναν από εταιρεία και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Βλέπουμε μία εντυπωσιακή επένδυση η οποία ουσιαστικά απορρόφησε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ίσως όμως η μεγαλύτερη ξένη παραγωγική επένδυση που έχει γίνει στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα οφέλη της επένδυσης για την περιοχή και για την εθνική οικονομία.

«Καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Είναι μία επένδυση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία και στην χώρα μας να παράγει όχι μόνο χρυσό αλλά και χαλκό. Θέλω να θυμίσω ότι ο χαλκός είναι απολύτως κρίσιμη πρώτη ύλη για την πράσινη μετάβαση, για τα κινητά μας τηλέφωνα, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και σε μία εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων, όπου η Ευρώπη ξανακοιτάζει τις αλυσίδες αξίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε εμείς ως Ευρωπαίοι, όχι απλά ως Έλληνες, να παράγουμε οι ίδιοι τις κρίσιμες πρώτες ύλες τις οποίες χρειαζόμαστε προκειμένου η βιομηχανία μας να γίνει και πάλι ανταγωνιστική. Και οι Σκουριές συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την όχι απλά εθνική αλλά και ευρωπαϊκή προσπάθεια. Και προφανώς το αντίκτυπο στην εθνική αλλά και στην τοπική οικονομία είναι σημαντικό. Το κράτος εισπράττει σημαντικούς μεταλλευτικούς πόρους μέσα από τα μεταλλευτικά τέλη. Αλλά βέβαια και ο δήμος, αγαπητέ μου δήμαρχε, είναι πολλαπλά ωφελημένος. Είναι ωφελημένος διότι έχει συμμετοχή στα μεταλλευτικά τέλη και είναι και ωφελημένος διότι σε συνεννόηση με την εταιρεία και με την πίεση και της κυβέρνησής μας έχει δρομολογηθεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης το οποίο θα εισφέρει στο Δήμο, πέραν των μεταλλευτικών τελών, παραπάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας σε έργα και παρεμβάσεις».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι από το 2008 ακόμη ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΝΔ είχε έρθει να εκτιμήσει τα δεδομένα και να βγάλει συμπεράσματα για την επένδυση στην περιοχή και πρόσθεσε: «Από τότε πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούσα από πολύ κοντά την πορεία αυτής της επένδυσης. Θυμάμαι καλά τις δύσκολες ημέρες του 2017 όταν μια προηγούμενη κυβέρνηση, βυθισμένη ίσως στις εμμονές της και στις αντιλήψεις της, ουσιαστικά κατέστησε απαγορευτική την πρόοδο αυτής της επένδυσης».

«Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα μετά από πολλές και επώδυνες διαδικασίες, δύσκολες διαπραγματεύσεις με την εταιρεία, βρισκόμαστε στο σημείο να εγκαινιάσουμε την παραγωγική φάση αυτής της πολύ σημαντικής επένδυσης», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της κοινωνικής συναίνεσης για τέτοιου είδους επενδύσεις, λέγοντας πως «Ήταν όντως μία μακρά διαδικασία να πειστεί η τοπική κοινωνία ότι έχουμε πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές τις οποίες και θα ελέγχουμε. Έχουμε πια την τεχνολογία να μπορούμε να ελέγχουμε, με τεχνικές που δεν είχαμε στη διάθεσή μας πριν από κάποια χρόνια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τελικά ο αντίκτυπος από αυτή την επένδυση μεταφράζεται σε πολλές, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Μητσοτάκης, θέλοντας να εξηγήσει το πόσο σημαντική είναι η απασχόληση για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και η κοινωνική συναίνεση ανέφερε:

«Θα πω για τα κίτρινα γιλέκα. Ξέρετε τα κίτρινα γιλέκα είχαν ταυτιστεί με έντονες διαμαρτυρίες οι οποίες έλαβαν χώρα στη Γαλλία πριν από κάποια χρόνια. Εδώ τα κίτρινα γιλέκα είναι η πιστοποίηση της υπερηφάνειας των εργαζομένων της “Ελληνικός Χρυσός” και η αισιοδοξία που διακρίνω στα μάτια σας για το μέλλον το οποίο πράγματι φαίνεται πολύ πιο αισιόδοξο απ’ ό,τι φαινόταν πριν από κάποια χρόνια».

Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν στελέχη της εταιρίας, η πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, υπουργοί, υφυπουργοί και εκπρόσωποι των εργαζομένων.

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