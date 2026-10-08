Τι αφήνει η επίσκεψη Ρούμπιο στην ελληνική κυβέρνηση

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Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αφήνει ένα σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται δημοσίως από την αμερικανική διπλωματία ως εταίρος με ιδιαίτερη στρατηγική αξία, ενώ η κυβέρνηση αποκτά ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ των επιλογών της στην εξωτερική πολιτική.

Οι συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι ανακοινώσεις του Στρατηγικού Διαλόγου και η ομιλία στην Πνύκα συγκροτούν έναν απολογισμό με ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά και εκκρεμότητες που θα κριθούν στην πράξη.

Το ισχυρότερο μήνυμα διατυπώθηκε από την Πνύκα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα αναντικατάστατο φίλο της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην ενέργεια, στο μεταναστευτικό και στην άμυνα. Η ευχή του να ακολουθήσει ολόκληρη η Ευρώπη το ελληνικό παράδειγμα προσδίδει στην τοποθέτηση ιδιαίτερο βάρος. Η Αθήνα προβλήθηκε ως υπόδειγμα μέσα στη συζήτηση για τον αναπροσδιορισμό της δυτικής συμμαχίας αλλά και της Δύσης ευρύτερα.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή η αναγνώριση έχει ευδιάκριτη εσωτερική πολιτική αξία. Ενισχύει το επιχείρημα ότι η σταθερή προσήλωση στις συμμαχίες και η επένδυση στην αποτρεπτική ισχύ αυξάνουν το ειδικό βάρος της χώρας. Στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και αραβικού κόσμου, συνδέοντας την ασφάλεια με την ενέργεια, τη ναυτιλία και τις οικονομικές συνεργασίες.

Άμυνα και ενέργεια στον Στρατηγικό Διάλογο

Η πρωινή συνάντηση Ρούμπιο – Γεραπετρίτη έδωσε το συγκεκριμένο πλαίσιο αυτής της σχέσης. Στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου αναδείχθηκαν ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου, η παρουσία αμερικανικών ενεργειακών επιχειρήσεων και η σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης. Η ελληνική πλευρά συνέδεσε επίσης την αναβάθμιση των F-16 και την προοπτική ένταξης των F-35 με τη μακροχρόνια αμυντική συνεργασία. Πρόκειται για πλέγμα συμφερόντων που προσφέρει μεγαλύτερο βάθος στις διμερείς σχέσεις.

Η χθεσινοβραδινή κοινή δήλωση προσέθεσε μετρήσιμα στοιχεία. Ανακοίνωση στρατιωτικών πωλήσεων μέσω του προγράμματος FMS ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολαρίων και αναφορά στην παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker. Παράλληλα, η υπογραφή Επιστολής Προθέσεων για συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα δημιουργεί πλαίσιο συνεκπαιδεύσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Η επιχειρησιακή αξία αυτών των κινήσεων θα εξαρτηθεί από την εξειδίκευση, τους όρους και την υλοποίησή τους.

Στην ενέργεια βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη ευκαιρία. Η λειτουργία της Ελλάδας ως εισόδου αμερικανικού LNG και διαδρομής τροφοδοσίας προς τον Βορρά συνδέει την ελληνική γεωγραφία με την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Όσο περισσότερες οικονομίες στηρίζονται σε υποδομές που διέρχονται από τη χώρα, τόσο αυξάνεται η σημασία της σταθερότητάς της. Αυτό αποτελεί δυνητικό διπλωματικό πλεονέκτημα, του οποίου η αξιοποίηση απαιτεί επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και συνέπεια.

Το καλώδιο και τα πολιτικά κέρδη για το Μαξίμου

Υπάρχει, ωστόσο, και το κρίσιμο τεστ των ελληνοτουρκικών. Στις δημόσιες δηλώσεις του για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, ο Ρούμπιο παρέπεμψε τα ευαίσθητα ζητήματα στη διπλωματία. Αργότερα, ο Αλέξης Παπαχελάς, παρουσιάζοντας στον ΣΚΑΪ στοιχεία της σημερινής συνέντευξής του με τον Αμερικανό υπουργό στην «Καθημερινή», μετέφερε σαφή στήριξη στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και εκτίμησε ότι διαφαίνεται παρασκηνιακή αμερικανική παρέμβαση. Πρόκειται για μια θετική ένδειξη, πολύ περισσότερο όταν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αφήσουν να εξελιχθεί ένα θερμό επεισόδιο ή μία σύγκρουση Ελλάδας – Τουρκίας.

Η διεθνής ανάγνωση της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα ξεπερνά, πάντως, τα ελληνικά όρια. Το Radio Free Europe/Radio Liberty εστίασε στην πρόσκληση Ρούμπιο για ανασυγκρότηση της Δύσης, με έμφαση στην εθνική κυριαρχία και στη στρατιωτική ισχύ. Η επιλογή της Πνύκας έδωσε στην Ελλάδα διεθνή προβολή, αλλά την ενέταξε ταυτόχρονα σε μια ευρύτερη ιδεολογική συζήτηση για την Ευρώπη και την αμερικανική στρατηγική. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλο το βίντεο με την ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ανέβασε στον λογαριασμό του στο X ο Elon Musk, ο οποίος έχει 241 εκατομμύρια ακολούθους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, η κυβέρνηση διαθέτει πλέον ισχυρότερη βάση για να υπερασπιστεί τη στρατηγική της. Ο απολογισμός είναι θετικός για την Αθήνα και πολιτικά χρήσιμος για το Μαξίμου. Φυσικά, τα επόμενα βήματα είναι απαιτητικότερα, καθώς θα πρέπει οι συμφωνίες να προχωρήσουν, οι υποδομές να ενισχυθούν και η αμερικανική επιρροή να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα. Το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες το θέμα του καλωδίου θα δείξει πολλά για τις παρασκηνιακές παρεμβάσεις που άφησε να εννοηθεί ο κ. Ρούμπιο ότι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πολιτικά κέρδη από το ταξίδι του κ. Ρούμπιο και τα πολύ θερμά λόγια που είπε για την ελληνική κυβέρνηση και την πολιτική που ακολουθεί θα φανούν στις δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών που ήδη τρέχουν.

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