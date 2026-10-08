ΕΝΔΙΣΥ: Ο e-ΕΦΚΑ δεν πληρώνει ούτε τα εντάλματα που έχει εκδώσει μετά από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

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Μία ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν συνταξιούχους και τους επιδικάζουν αναδρομικά ποσά κάνει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ).

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο e-ΕΦΚΑ καθυστερεί επί μήνες να καταβάλει ποσά ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες ο ίδιος ο ασφαλιστικός φορέας έχει προχωρήσει στην έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι που έχουν ήδη υποστεί πολυετείς δικαστικές διαδικασίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με μία νέα αναμονή, χωρίς να γνωρίζουν πότε τελικά θα εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Το ΕΝΔΙΣΥ χαρακτηρίζει την κατάσταση «άλλη μία αδικαιολόγητη ταλαιπωρία» για χιλιάδες συνταξιούχους και καλεί τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να δώσει άμεσα λύση.

Ένταλμα από τον Απρίλιο, απλήρωτο ακόμη τον Οκτώβριο

Το Δίκτυο αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του πλήθος αντίστοιχων περιπτώσεων και παραθέτει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα υπόθεση συνταξιούχου που δικαιώθηκε με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης απόφασης εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα τον Απρίλιο του 2026, το οποίο θα έπρεπε να έχει εκτελεστεί τον Μάιο και, το αργότερο, έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, σήμερα, 8 Οκτωβρίου, η απόφαση εξακολουθεί να μην έχει εκτελεστεί.

Το πρόβλημα αποκτά ακόμη μία διάσταση, καθώς στο χρηματικό ένταλμα είχαν υπολογιστεί οι τόκοι μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, προκύπτει πλέον το ερώτημα πότε και με ποιον τρόπο θα επανυπολογιστούν οι πρόσθετοι τόκοι από τον Ιούνιο του 2026 έως την ημερομηνία της πραγματικής αποπληρωμής.

«Επί της ουσίας, σύμφωνα και με το συγκεκριμένο ένταλμα, ο συνταξιούχος μπαίνει σε νέα διαδικασία κυνηγώντας τους τόκους που του αναλογούν», επισημαίνει το Δίκτυο.

Και θέτει το αυτονόητο ερώτημα:

«Πώς είναι δυνατόν ο ασφαλιστικός φορέας της χώρας να εκδίδει εντάλματα και να μην τα εκτελεί στην ώρα τους;»

ΕΝΔΙΣΥ: «Ο πρωθυπουργός τα γνωρίζει όλα αυτά;»

Το ΕΝΔΙΣΥ στρέφει τα πυρά του και προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Αλήθεια, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, που “κόπτεται” για τους συνταξιούχους, τα γνωρίζει όλα αυτά; Και τι κάνει για να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ δυσάρεστη κατάσταση;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα που θέτει το Δίκτυο δεν αφορά, σύμφωνα με την καταγγελία του, μόνο την ταχύτητα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ. Αφορά συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, έχουν δικαιωθεί με τελεσίδικες αποφάσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει ολοκληρωθεί ακόμη και η διαδικασία έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αλλά εξακολουθούν να περιμένουν την καταβολή των χρημάτων τους.

Το ΕΝΔΙΣΥ δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό όλων των συνταξιούχων που έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αλλά δεν λαμβάνουν τα αναδρομικά που τους οφείλονται, καλώντας τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να προχωρήσει άμεσα στην εκτέλεση των αποφάσεων.

Και καταλήγει με τη φράση:

«Ως εδώ!»

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