Πλώρη για τον Λευκό Οίκο βάζει ο Ρούμπιο, γράφουν τα γερμανικά ΜΜΕ, μετά την ομιλία στην Πνύκα

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Μια αποτύπωση της ομιλίας του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης επιχειρούν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Deutsche Welle, o Ρούμπιο έκανε την ομιλία του στην Πνύκα με το βλέμμα στραμμένο στον Λευκό Οίκο, καθώς είναι εις εκ των διαφαινόμενων διαδόχων του Ντόναλντ Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) εκτιμά ότι «ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών βλέπει τις λύσεις για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του παρόντος στο παρελθόν» και θεωρεί ότι «η Δύση πρέπει να παραδειγματιστεί από την αρχαία Αθήνα, για να διασφαλίσει το μέλλον της». Η εφημερίδα της Φρανκφούρτης παρατηρεί ότι στην ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο «επανέλαβε, αν και με λιγότερο συγκρουσιακή διάθεση, ορισμένα από τα σημεία που είχε ήδη αναφέρει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς κατά την πολυσυζητημένη ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου τον περασμένο χρόνο. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η Δύση έχει πλέον αποκηρύξει τις αρχές της, τις αρχές της αρχαίας Ελλάδας – αντ´ αυτού αισθάνεται ντροπή για τα επιτεύγματα του παρελθόντος».

Ο αρθρογράφος σημειώνει επίσης ότι, κατά την ομιλία του στην Αθήνα, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα «υπόδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη» και «πρότυπο συμμάχου».

«Το ήπιο πρόσωπο» του τραμπισμού, γράφει η FAZ

Η εφημερίδα της Φρανκφούρτης δίνει έμφαση και σε ένα ακόμη ζήτημα: «Μαζί με τον Τζέι Ντι Βανς, ο Ρούμπιο θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών σε δύο χρόνια. Ως προς το ύφος εμφανίζεται πολύ πιο διαλλακτικός από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, αν και επί της ουσίας οι διαφορές είναι ελάχιστες. Η σημερινή ομιλία είναι και μία ευκαιρία για τον Ρούμπιο να παρουσιάσει τον εαυτό του, φιλοτεχνώντας μία εικόνα ως το ήπιο πρόσωπο του τραμπισμού».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ιστοσελίδα t-online φιλοξενεί ανάλυση, στην οποία επισημαίνεται ότι «ο Μάρκο Ρούμπιο προφανώς δεν διάλεξε τυχαία αυτό το σκηνικό. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη, την ώρα που ο ήλιος έδυε. Ο ίδιος εκφώνησε την ομιλία του στον λόφο της Πνύκας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους τόπους που γέννησαν τη Δημοκρατία. Εκεί συγκεντρώνονταν στην αρχαιότητα και οι κάτοικοι της Αθήνας για την Εκκλησία του Δήμου».

Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι «σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Ρούμπιο είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη διαδοχή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τον Τζέι Ντι Βανς. Ήδη το 2016 ο Ρούμπιο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, αλλά ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές από τον Τραμπ. Προς το παρόν ο υπουργός Εξωτερικών διαψεύδει ότι θα επιδιώξει νέα υποψηφιότητα. Ωστόσο η ομιλία του υποδηλώνει πως ακόμη τρέφει σημαντικές πολιτικές φιλοδοξίες. Στην Αθήνα όχι μόνο γεφύρωσε την αρχαία Ελλάδα με τη σημερινή εθνικιστική πολιτική της κυβέρνησής του, αλλά επίσης περιέγραψε πώς φαντάζεται το μέλλον των ΗΠΑ και της Δύσης».

«Ομιλεί ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ;»

Και η αριστερή Junge Welt παρατηρεί ότι κατά την ομιλία του στην Αθήνα, ο Ρούμπιο «προβάλλεται ως πιθανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028». Το δημοσίευμα παρατηρεί ότι ο «στρατηγικός διάλογος» Ελλάδας και ΗΠΑ αφορά «μεταξύ άλλων, την πώληση μαχητικών αεροσκαφών με τεχνολογία stealth, καθώς και τα ελληνικά τέρμιναλς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μέσω των οποίων διοχετεύεται αμερικανικό φυσικό αέριο προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον πρόκειται να αρχίσουν έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στις ελληνικές ακτές, με τη συμμετοχή της ExxonMoblil και της Chevron νότια της Κρήτης».

«Ομιλεί ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ;» διερωτάται η Tagesspiegel του Βερολίνου. Για τον αρθρογράφο η εμφάνιση του Ρούμπιο «φαινόταν έντονα σκηνοθετημένη και μάλλον σκόπευε να εντυπωσιάσει περισσότερο τους Αμερικανούς, παρά τους Ευρωπαίους». Για την εφημερίδα Die Welt, πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο «σκιαγραφεί μία σκοτεινή εικόνα του μέλλοντος» και παράλληλα «καλεί την Ευρώπη να αφυπνιστεί».

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