Αλέξης Τσίπρας: Περίμενα περισσότερα από την επίσκεψη Ρούμπιο, ανιστόρητη η αναφορά του στον εθνικισμό

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Μάλλον απογοητευτικός είναι ο απολογισμός από την επίσκεψη του Μάρκιο Ρούμπιο στην Αθήνα, με βάση τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί της Πέμπτης σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά fm.

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι επί της ουσίας δεν υπήρξε δήλωση στήριξης ή ενθαρρυντικές αναφορές σε σειρά θεμάτων και κυρίως στην υπόθεση του καλωδίου με την Κύπρο.

Η πόντιση του καλωδίου δεν χρειάζεται ούτε άδεια, ούτε ενημέρωση, σημείωσε και πρόσθεσε ότι περίμενε περισσότερα για τη στήριξη των δίκαιων αιτημάτων της χώρας. «Κρατάω την ελπίδα ότι αυτά που δεν ειπώθηκαν δημοσίως, ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες και να στηριχθεί η χώρα, μιλάμε για αυτονόητα δικαιώματα», επισήμανε.

Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ανιστόρητη την αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, κατά την ομιλία του στην Πνύκα, στον εθνικισμό, λέγοντας πως η Ευρώπη αιματοκυλίστηκε από την άνοδο του Χίτλερ και τους εθνικισμού. «Με ενόχλησε» είπε με έμφαση.

Για τα εξοπλιστικά τάχθηκε μεν στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά άφησε αιχμή για την έλλειψη ενημέρωσης από την κυβέρνηση.

Για τη δική του συμβολή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

«Ήμουν πρωθυπουργός, αναβάθμισα συνειδητά τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αμερική. Στρατηγικός διάλογος σημαίνει ότι συζητάμε αμοιβαία επωφελείς κινήσεις και αποφάσεις.

Τα εγκαίνια του Στρατηγικού διαλόγου οδήγησαν στη συνάντηση με τον Πομπέο, που οδήγησε στο EastMed και τη συνδεση Ισραήλ με Κύπρο και Ελλάδα και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις προς όφελος της χωρας» ανέφερε ο κ. Τσίπρας

«Το 2016 είχα συναντηθεί με Μπάιντεν και είχα αρνηθεί κάποια πράγματα. Ο Μητσοτάκης έδωσε επ’ αόριστον την Σούδα» συμπλήρωσε.

Ρωτήθηκε και για την ακρίβεια με αφορμή μάλιστα και σχετική καμπάνια που είναι σε εξέλιξη από τον ραδιοσταθμό. Τόνισε ότι «οι βουλευτές και οι υπουργοί της ΝΔ δεν την βλέπουν πουθενά» και υπογράμμισε ότι στη ΝΔ ξαφνιάζονται που σε όλες οι μετρήσεις σχετικά με το πότε οι πολίτες περνούσαν καλύτερα η απάντηση είναι ότι περνούσαν τότε, που είχαμε και τα μνημόνια.

«Η βενζίνη ήταν 1.5 ευρώ, όταν ήμουν πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1.1 ευρώ, η φέτα είχε 7 ευρώ. Ένα ενοίκιο στο Παγκράτι είχε 700 ευρώ, ο λογαριασμός ρευματος κλπ. Μιλάμε για αυξήσεις του 70, 80 και 100% σε όλο το πλέγμα της καθημερινότητάς μας. Έχουμε μια αύξηση μισθού 30%, βγαίνει; Δεν βγαίνει! Οι λογαριασμοί μεγάλων εταιρειών έχουν ρεκόρ κερδών 20ετίας. Βλέπουμε μια αλαζονεία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους, τότε είχαμε μνημόνια» ανέφερε.

Για τη μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα

«Δεν μπορεί να διασφαλιστεί, εάν δεν αλλάξει το πλαίσιο των ελέγχων στην αγορά» είπε και κατέθεσε πρόταση για ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών.

«Μπορεί να έχει τον έλεγχο της διακύμανσης των τιμών των προϊόντων από το χωράφι μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή. Όταν γνωρίζεις το περιθώριο κέρδους κάθε μεσάζοντα, τότε μπορείς να επέμβεις και να καθορίσεις το ποσοστό κέρδους. Το έκανε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη (με πλαφόν στα πρατήρια)» συμπλήρωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε ότι αφορά τα καύσιμα, πρότεινε 4 διαφορά εργαλεία: Το πλαφόν στα καύσιμα, την έκτακτη φορολόγηση κερδών, τη μείωση του ΦΠΑ στο μεσαίο συντελεστή ή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

«Είδαμε ότι έχουμε περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Δεν πρόκειται για λάθος. Υπάρχει σκοπιμότητα. Θα δοθούν “φιλοδωρήματα”, σε μια περίοδο προεκλογική, κάτι που είναι αδιανόητο. Επίσης, η αναλογια άμεσων έμμεσων φόρων είναι 55-35.

Στην Ελλάδα από το 2019 έως το 2026 η έμμεση φορολογία αυξήθηκε στα 8.2 δις από ΦΠΑ. Κάποιοι είπαν ότι τους υπεφορολόγησα. Οκ, αυτοί όμως τι έκαναν;» αναρωτήθηκε ο κ. Τσιπρας.

Για την πολιτική κατάσταση γενικά, εκτίμησε ότι είμαστε σε μια ρευστή πολιτική πραγματικότητα και κανείς δεν ξέρει πως θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο.

Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία, είπε. «Πιο πιθανό να έχει φθορά, η ακρίβεια που ζούμε είναι εμφανής. Η ΕΛ.Α.Σ. έχει δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα, έχει ταράξει τα νερά, σε κάποιες δημοσκοπήσεις φτάνει το 20% σε κάποιες άλλες το 17-18%».

Ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αποφασίσει. «Είναι κοντά και σε εμάς και στη ΝΔ. Εγώ σέβομαι και το κόμμα και τα στελέχη του. Υπεραμύνονται όμως μιας στρατηγικής αδιέξοδης, η οποία διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Δεν κάνει, αυτή η στρατηγική, καλό στον προοδευτικό χώρο. Δεν ακολουθούμε αυτήν την παγίδα. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση»

Για την Αχτσιόγλου: Οι συνελεύσεις μας είναι ανοιχτές σε όλους

Αναφερόμενος σε παλαιότερα στελέχη (όπως η κα Αχτσιόγλου που παραβρέθηκε σε συνέλευση της ΕΛ.Α.Σ. στο Ίλιον), ο κ. Τσίπρας είπε ότι οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές σε όλους.

Σε ερώτηση ακροατή, αν σε περίπτωση που βγει τρίτο κόμμα στις εκλογές, φύγει, ο κ. Τσίπρας είπε «είμαι επικεφαλής μιας νέας παράταξης, γιατί είχαμε κενό. Δεν έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα μηνών, αλλά έναν πόλο προοδευτικό στον τόπο μας. Θα το πετύχουμε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των εκλογών».

Το πολιτικό σύστημα έχει ανάγκη από ενέσεις αξιοπιστίας – Δεν θα πάρουμε στελέχη ένα μήνα πριν τις εκλογές

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε και για τα «παλιά» στελέχη, βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά και δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ., καθώς δεν έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους.

Ειδικότερα, κλήθηκε από τους δημοσιογράφους να απαντήσει μέχρι πότε οι πόρτες είναι ανοιχτές, τι γίνεται για παράδειγμα αν κάποιος παραιτηθεί Δεκέμβρη ή Γενάρη; Απάντησε ως εξής:

«Ήμουν πάρα πολύ καθαρός γιατί έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα από ενέσεις αξιοπιστίας. Δηλαδή, αυτή η εικόνα των μεταγραφών αεροδρομίου, να βγαίνει κάποιος με μια έδρα, να την κουβαλάει την έδρα σε ένα άλλο κόμμα, και μάλιστα κάποιοι δια ορισμού, όχι με την ψήφο των πολιτών, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα. Και μετά να την πηγαίνει σε ένα τρίτο κόμμα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα περικλείει τιμή στο πολιτικό σύστημα.

Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα, και ότι όποιοι είναι βουλευτές και θέλουν να γίνουν μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπορούν να το κάνουν αν παραιτηθούν από τη Βουλή. Διότι αντιλαμβάνεστε, είναι οξύμωρο βουλευτές και μέλη ενός κόμματος που δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα και δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνιδάκι.

Προφανώς, και δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, προφανώς και δεν θα δείτε, στα ψηφοδέλτια μας, κάποιους οι οποίοι παραιτούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στα ψηφοδέλτια μας. Εμείς δεν θα παίξουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες».

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