Τσίπρας: Κάθοδος της ΕΛ.Α.Σ. στην κοινωνία για να «ξεκολλήσει» η βελόνα

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«Μικρό θαύμα» χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τα όσα έχει πετύχει η ΕΛ.Α.Σ. από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τέσσερις μήνες μετά, μιλώντας προχθές στη σύσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής, σε μια προσπάθεια να κρατήσει το ηθικό των κομματικών στελεχών ψηλά, καθώς το επόμενο διάστημα απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη εγρήγορση και ενεργοποίηση, ώστε το κόμμα να αποκτήσει και να βαθύνει τους δεσμούς του με την κοινωνία. «Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν» είπε προχθές στην κομματική σύσκεψη με τους συντονιστές.

Όταν μιλά για «μικρό θαύμα» ο Αλέξης Τσίπρας παραπέμπει στα ποσοστά της ΕΛ.Α.Σ. που την έχουν αναδείξει σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης «με το καλημέρα», όπως είχε πει τον περασμένο Ιούνιο, με δεδομένο μάλιστα ότι έχει παρατάξει στην πρώτη γραμμή νέα πρόσωπα.

Η στρατηγική με στόχο το 20%

Πάντως είναι κοινό μυστικό ότι την ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. απασχολεί πώς το επόμενο διάστημα θα «ξεκολλήσει» η βελόνα από το 16% – 17% που βρίσκεται όλους αυτούς τους μήνες, ώστε να δώσει σήμα δυναμικής ανόδου και να πετύχει το «2» μπροστά στο ποσοστό της, να «πιάσει» δηλαδή δημοσκοπικά το 20% για να μειωθεί η απόσταση από τη Ν.Δ. και να καλλιεργηθεί η αίσθηση ότι η ανατροπή σε μερικούς μήνες από τώρα είναι ρεαλιστική και εφικτή.

Κοινώς, στους άμεσους στόχους είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση της κοινωνικής επιρροής της και η διείσδυση σε δύσκολα ακροατήρια, των πολιτών που αγωνιούν, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα καθημερινότητας, αλλά πλέον τηρούν αποστάσεις από την πολιτική και τα παραδοσιακά κόμματα, και εν πολλοίς δημοσκοπικά αποτυπώνονται ως «γκρίζα ζώνη».

Αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να ξεδιπλώνει μια στρατηγική που εμφανώς αποσκοπεί σε άμεσα αποτελέσματα, ώστε να μην επιτρέψει εντυπώσεις ότι μπορεί να κλείσει η ψαλίδα με το ΠΑΣΟΚ και άρα ότι είναι δυνατή μια ανατροπή στην κατάταξη στο πολιτικό σκηνικό.

– Έτσι, έφερε μπροστά το εκλογικό δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» με στόχο να περάσει το μήνυμα ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι η μόνη δύναμη διακυβέρνησης που μπορεί να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τον Μητσοτάκη, αλλά, αν δεν στηριχθεί, τότε δεν μπορεί να το κάνει κανείς άλλος – ήτοι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί». Άρα, θα χαθεί η ευκαιρία για «πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής». Στο πλαίσιο αυτό, στράφηκε και κατά της ψήφου διαμαρτυρίας στα μικρότερα κόμματα, ενώ, αν και διακηρύσσει πως έχει «μονομέτωπο» με την κυβέρνηση, οι επιθετικές δηλώσεις, κατά του ΠΑΣΟΚ κυρίως, συνεχίζονται, όπως η πιο πρόσφατη αναφορά περί «ξεβολέματος». «Ξεβολέψαμε και την αντιπολίτευση, η οποία έδειχνε να μην ιδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της» ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Χθες πάντως, μιλώντας στο Συνέδριο του Βήματος, έδειξε να προσπαθεί να ισορροπήσει το παραπάνω μήνυμα λέγοντας ότι «δεν είμαι εδώ για να διχάσω, αλλά για να ενώσω την Κεντροαριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις».

– Επίσης, η ανάρτηση για τη σύντομη επίσκεψή του στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στη Μονή Σιμωνόπετρας, που έδωσε τροφή σε σχόλια και επιθέσεις, κυρίως εξ αριστερών, έδειξε ότι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. δεν επέλεξε την κίνηση αυτή τυχαία. Αντιθέτως, μάλλον έχει ζυγίσει το «τάιμιγνκ» για ανοίγματα στο ευρύ κεντρώο (και θρησκευόμενο) κοινό, εν όψει του επόμενου κύκλου δημοσκοπήσεων μέσα στον Οκτώβριο.

– Ολοκλήρωσε την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος, ώστε αυτό να αποκτήσει και φυσική υπόσταση, καθώς, όπως είπε, μέχρι σήμερα είχε κυρίως ψηφιακή μορφή. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛ.Α.Σ. έχει συγκροτήσει 59 Συντονιστικές Επιτροπές σε ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, στις οποίες μετέχουν συνολικά 596 στελέχη.

Κοινωνική «γείωση» και αναγνωρισιμότητα

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε την οδηγία πως οι οργανώσεις της ΕΛ.Α.Σ. πρέπει να μεγαλώσουν και να αποκτήσουν κι άλλα μέλη. Και κυρίως να συνδεθούν με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να αποτελούν ευδιάκριτες δομές στις οποίες οι πολίτες θα μπορούν να απευθυνθούν και το στελεχικό δυναμικό να είναι αναγνωρίσιμο, να είναι σαφές ποια είναι τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. στις κατά τόπους περιοχές. Με άλλα λόγια, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη κοινωνικής «γείωσης» της ΕΛ.Α.Σ., εξοικείωσης των πολιτών με τις τοπικές οργανώσεις και τα πρόσωπα που την εκπροσωπούν.

Σε επίπεδο στελεχικού δυναμικού, αναμένεται το επόμενο διάστημα να μπουν και άλλα πρόσωπα στη μάχη της πρώτης γραμμής, ώστε να πάρουν το βάπτισμα του πυρός εν όψει του προεκλογικού «μαραθωνίου». Όσο για τα παλιά και έμπειρα στελέχη, με προέλευση κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, το μήνυμα παραμένει σταθερό: παραιτηθείτε από τις έδρες σας και ελάτε ως απλοί στρατιώτες.

Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας ήδη πυκνώσει τις εμφανίσεις του, από συνεντεύξεις έως επαφές με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, έχει θέσει ως «προμετωπίδα» της αντιπολιτευτικής ρητορικής τα ζητήματα της ενέργειας, της ακρίβειας και της στέγης, τα ζητήματα δηλαδή που «καίνε» την κοινωνική πλειοψηφία, καθώς σχετίζονται άμεσα με την «τσέπη» φορολογουμένων.

Τέλος, το προσεχές διάστημα αναμένεται να «λιώσει σόλες» ξεκινώντας περιοδείες εκτός Αττικής, σε μεγάλες πόλεις περιφερειών όπως η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος αλλά και η Κρήτη.

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