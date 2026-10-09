F-35: Πόσο στοιχίζει (αμυντικά) η φωτογραφία του Ρούμπιο στην Πνύκα

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Ο Μάρκο Ρούμπιο έβγαλε στην Πνύκα μια φωτογραφία που, όπως όλοι αναφέρουν, θα του είναι πολύ χρήσιμη για τη μελλοντική του πολιτική καριέρα. Και στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει μια αντίστοιχη φωτογραφία με έναν αμερικανό υπουργό Εξωτερικών κάτω από την Ακρόπολη που ανακοίνωσε ότι η Τουρκία δεν θα αγοράσει μαχητικά F-35, εάν δεν ξεφορτωθεί τους S-400.

Πριν λάμψουν τα φλας, η ελληνική κυβέρνηση είχε υπογράψει μια μεγάλη αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ που αφορά το μέλλον του προγράμματος των F35. Και αυτό αφορά το πρόγραμμα αγορά των όπλων που θα τα εξοπλίσουν (αυτό έχει κλειδώσει), όπως επίσης και το ενδεχόμενο άσκησης της option για 20 επιπλέον αεροσκάφη.

Στη χώρα μας κανείς δεν βαίνει αντίθετος προς τις αμυντικές δαπάνες, αλλά στην περίσταση ο λογαριασμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε μια συγκυρία που αναμένεται ένας ενεργειακός εφιάλτης, με την κυβέρνηση να επιμένει να μην δίνει σχεδόν τίποτα από το υπερπλεόνασμα, αλλά να εμμένει στα επιδόματα για ορισμένους. Ακόμη και τα 95 εκατ. που έδωσε στους βιομηχάνους, μάλλον ως ένα επιδοματάκι πρέπει να αντιμετωπίζονται απ’ αυτούς. Πόσο μάλλον για τη μεσαία τάξη και τους μικροεπαγγελματίες που κοιτούν σαστισμένοι.

Οπότε ας δούμε, που δίνει η κυβέρνηση το «πολύ χρήμα», κι ας είναι για την άμυνα.

Η αγορά των F-35 δεν τελειώνει με την αγορά των αεροσκαφών. Ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς χωρίς επαρκές απόθεμα σύγχρονων πυραύλων και βομβών είναι σαν ένα υπερσύγχρονο αυτοκίνητο χωρίς καύσιμο. Γι’ αυτό η Ελλάδα προχωρά παράλληλα στη διαμόρφωση ενός σημαντικού πακέτου όπλων για τα F-35, το οποίο πλέον περιλαμβάνει έξι βασικές κατηγορίες: AIM-120D AMRAAM, AIM-260 JATM, AIM-9X, JASSM-ER, Harpoon και StormBreaker.

Οι ελληνικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ποσότητες, όμως αυτές δεν έχουν γίνει δημόσια γνωστές. Ο προϋπολογισμός για το σύνολο του οπλισμού (αναλόγως του πόσα θα παραγγελθούν τελικά) κινείται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ενώ παλαιότερη εκτίμηση τοποθετούσε το ποσό περίπου στα 850 εκατ. ευρώ.

Για να γίνει κατανοητό πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, μια ρεαλιστική εκτίμηση είναι η εξής:

Όπλο Τι κάνει Ενδεικτική ελληνική ποσότητα Εκτιμώμενη δαπάνη AIM-120D AMRAAM Κύριος πύραυλος αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας ~100 €240–270 εκατ. AIM-9X Sidewinder Πύραυλος αέρος-αέρος μικρότερης εμβέλειας ~100 €80–95 εκατ. AGM-158 JASSM-ER Πύραυλος κρούσης μεγάλης εμβέλειας ~50 €135–155 εκατ. GBU-53/B StormBreaker «Έξυπνη» βόμβα ακριβείας ~300 €100–140 εκατ. AIM-260 JATM Νέας γενιάς πύραυλος αέρος-αέρος πολύ μεγάλης εμβέλειας ~40 €100–120 εκατ. AGM-84 Harpoon Αντιπλοϊκός πύραυλος ~16 €30–50 εκατ. Σύνολο περίπου €685–830 εκατ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι ποσότητες και τα ποσά είναι αναλυτικό μοντέλο εκτίμησης στη βάση των λογικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι μια επίσημη ελληνική παραγγελία.

Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια: σε μια αμερικανική πώληση μέσω FMS δεν πληρώνεται μόνο το ίδιο το βλήμα. Στο πακέτο μπαίνουν εκπαίδευση, ανταλλακτικά, δοχεία μεταφοράς και αποθήκευσης, εξοπλισμός υποστήριξης, λογισμικό, τεχνική υποστήριξη, μεταφορικά και άλλα στοιχεία. Γι’ αυτό το πραγματικό κόστος ενός τέτοιου πακέτου είναι αισθητά υψηλότερο από το άθροισμα μιας απλής «τιμής ανά πύραυλο».

Με αυτή τη λογική, τα €900 εκατ. ανέρχονται ως μία ως κεντρική (και συντηρητική) εκτίμηση. Αυτό βρίσκεται κοντά και στο δημόσια αναφερόμενο ελληνικό δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο κινείται λίγο κάτω από το €1 δισ.

Πόσο φτάνει έτσι ο λογαριασμός των πρώτων 20 F-35;

Η Ελλάδα έχει ήδη συμφωνήσει για 20 F-35A με κόστος €3,47 δισ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο εφεδρικούς κινητήρες, εξομοιωτές, εξοπλισμό, εκπαίδευση και υποστήριξη.

Στον λογαριασμό πρέπει να προστεθεί η ελληνική επένδυση στις εγκαταστάσεις της Ανδραβίδας, η οποία είχε αρχικά υπολογιστεί περίπου στα €230 εκατ. αλλά σήμερα έχει επανεκτιμηθεί στα 290, σύμφωνα με πληροφορίες.

Άρα ο συντηρητικός λογαριασμός έχει:

20 F -35 και αρχική υποστήριξη: €3,47 δισ.

€3,47 δισ. Όπλα και αρχικό απόθεμα: περίπου €0,85–0,95 δισ.

περίπου €0,85–0,95 δισ. Υποδομές Ανδραβίδας: περίπου €0,23 δισ.

Συνολικό πρόγραμμα 20 F-35: περίπου €4,55–4,65 δισ.

Με άλλα λόγια, το συχνά αναφερόμενο ποσό των €3,47 δισ. δεν είναι ο τελικός λογαριασμός του ελληνικού F-35 προγράμματος. Με τα όπλα και τις υποδομές, η πραγματική επένδυση πλησιάζει τα €4,6 δισ. με 5 δισ.

Και αν η Ελλάδα πάρει άλλα 20 F-35; 3,5 – 4 δισ.

Εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον σημείο. Η Ελλάδα έχει option για ακόμη 20 αεροσκάφη, δηλαδή μπορεί να φτάσει συνολικά στα 40. Η υφιστάμενη συμφωνία προβλέπει αυτή τη δυνατότητα και τα ελληνικά σχέδια τοποθετούν την ενεργοποίησή της μετά το 2030. Αν χρησιμοποιήσουμε ως βάση το σημερινό κόστος των πρώτων 20, τα δεύτερα 20 αεροσκάφη θα μπορούσαν να κοστίσουν περισσότερο από την πρώτη παραγγελία. Θα χρειαστεί και δεύτερο απόθεμα όπλων, και οι υποδομές θα πρέπει να επεκταθούν, ενώ όπως θα εξηγήσουμε, και το ίδιο ρο αεροσκάφος γίνεται πιο ακριβό ανά τιμή μονάδας.

Για ένα (πολύ) συντηρητικό μοντέλο κόστους, ο υπολογισμός είναι ο ακόλουθος:

20 επιπλέον F-35: €3,3–3,6 δισ.

€3,3–3,6 δισ. επιπλέον όπλα/πυρομαχικά: €0,4–0,5 δισ.

€0,4–0,5 δισ. επιπλέον υποστήριξη, ανταλλακτικά και εξοπλισμός: €0,15–0,25 δισ.

€0,15–0,25 δισ. πρόσθετες υποδομές: €0,05–0,15 δισ.

Για τα συνολικά 40 F-35 το κόστος θα ανέλθει περίπου στα €8,0–8,7 δισ., με τον απαιτούμενο οπλισμό, υποστήριξη και υποδομές.

Σενάριο 20 F-35 Επιπλέον 20 Σύνολο 40 Αεροσκάφη €3,47 δισ. ~€3,3–3,6 δισ. ~€6,8–7,1 δισ. Όπλα €0,85–0,95 δισ. ~€0,4–0,5 δισ. ~€1,25–1,45 δισ. Υποδομές/υποστήριξη πέραν του βασικού ~€0,23 δισ.+ ~€0,2–0,4 δισ. ~€0,4–0,6 δισ. Συνολικό πρόγραμμα ~€4,55–4,65 δισ. ~€3,9–4,2 δισ. ~€8,4–8,8 δισ.

Το γεωμετρικά αυξανόμενο κόστος

Για έναν απλό αναγνώστη, η εικόνα είναι επομένως η εξής: Η Ελλάδα δεν αγοράζει απλώς 20 F-35 έναντι €3,47 δισ. Το πλήρες πρόγραμμα, όταν προστεθούν τα όπλα και οι υποδομές, προσεγγίζει τα €4,6 δισ. Αν στο μέλλον ενεργοποιηθεί η option για άλλα 20 αεροσκάφη και δημιουργηθεί το αντίστοιχο πρόσθετο απόθεμα όπλων, ο συνολικός λογαριασμός για έναν στόλο 40 F-35 μπορεί να κινηθεί περίπου στα €8,5 δισ. Ιδιαίτερα καθώς τα νεότερα F-35 θα είναι ακριβότερα. Από τον μήνα που «τρέχει» το βασικό κόστος fly-away του F-35A για τις τελευταίες παρτίδες αυξάνεται πλέον από $82,5 εκατ. στα $92 εκατ. ανεβάζοντας το κόστος της option κατά 200 εκατ. χωρίς τα πακέτα των όπλων και της υποστήριξης.

Και υπάρχει ένα ακόμη σημαντικό σημείο: τα €8,5 δισ. δεν περιλαμβάνουν ένα ενδεχόμενο ξεχωριστό πρόγραμμα CCA «loyal wingman» για τα οποία το Pontiki.gr είχε γράψει προ εβδομάδων. Αν η Ελλάδα αποφασίσει στο μέλλον να συνοδεύσει τα F-35 με μεγάλο αριθμό τέτοιων μη επανδρωμένων μαχητικών, τότε θα μιλάμε για νέα, ξεχωριστή επένδυση, η οποία μπορεί να αλλάξει σημαντικά το συνολικό ύψος του προγράμματος στο περιβάλλον των 15 δισ.

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