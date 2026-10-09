Στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα: « Το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί, εδώ έχασε από τον Κασσελάκη» – Βλέπει πίεση ΝΔ από Σαμαρά και ανοδική καμπύλη για ΕΛΑΣ

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Μετά την πρώτη φάση της ΕΛΑΣ που θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε με την ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το νέο κύκλο που ανοίγει με την προεκλογική διάταξη μάχης στην οποία έθεσε το κόμμα και την «κάθοδο» στην κοινωνία, με εξορμήσεις και περιοδείες από εδώ και πέρα, φυσικά με τον ίδιο στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που τονίζει σε συνομιλητές του έχοντας μελετήσει τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, είναι ότι μετά την δυναμική είσοδο της ΕΛΑΣ στο προσκήνιο όπου σημείωσε ένα πρώτο peak με ποσοστά γύρω στο 20%, τώρα παρατηρείται μια «διόρθωση» την οποία ο ίδιος ανέμενε, και εκτιμά πως στη συνέχεια η δημοσκοπική καμπύλη θα ανέβει ξανά. Αναμένει φυσικά ότι θα συμβάλλει και η εκστρατεία της ΕΛΑΣ στην κοινωνία το επόμενο διάστημα.

Σαφώς το επιτελείο της ΕΛΑΣ αναμένει και τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου για να βγάλει περαιτέρω συμπεράσματα, όμως ο ίδιος φέρεται να μην ανησυχεί, θεωρώντας ότι το τοπίο ξεκαθαρίζει κοντά στην κάλπη, καθώς και πως ένα 20% αποφασίζει στο «παραβάν».

«Ο Μητσοτάκης έχει μετανιώσει που δεν έκανε εκλογές τον Σεπτέμβριο»

Όπως μεταφέρουν οι συνομιλητές του, θεωρεί ότι το κεντροαριστερό ακροατήριο εν πολλοίς «το έχει», κι εκτιμά ακόμα ότι δεν έχει κλείσει το περιθώριο εισροών από τα αριστερά, ωστόσο εστιάζει σταθερά στο κοινό του «καναπέ» και της αποχής που θεωρείται αυτό που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τους συσχετισμούς και τη δυνατότητα εκλογικής ανατροπής. Μάλιστα, γίνεται λόγος για μετρήσεις που έχει η ΕΛΑΣ στα χέρια της και δείχνουν ότι το 15% της αποχής του 2023 αυτή τη φορά θα πάει να ψηφίσει. Ο ίδιος δείχνει να συμμερίζεται αυτό το ενδεχόμενο καθώς εκτιμά ότι ο κόσμος δεν περνάει καλά και καταλαβαίνει ότι δεν έχει να περιμένει από αυτή την κυβέρνηση, επομένως, θεωρεί, θα την καταψηφίσει.

Άλλωστε, πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός «αναγκάστηκε» να πάει πίσω τις εκλογές για το τέλος της τετραετίας εξαιτίας της ίδρυσης της ΕΛΑΣ, ωστόσο τώρα το έχει μετανιώσει, λόγω του πολύ δύσκολου χειμώνα που έχει μπροστά του, με την ακρίβεια στα καύσιμα, τα αγαθά αλλά και τη στέγη.

Βέβαια, είναι και ο Αντώνης Σαμαράς και το κυοφορούμενο κόμμα του ένας λόγος που δεν βλέπει και πολύ καλά τον Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, κατά τους συνεργάτες του, εκτιμά ότι ο Σαμαράς μπορεί να «πιάσει» ένα 7%, επιφέροντας απώλειες στη ΝΔ. Από την άλλη, φαίνεται να θεωρεί πως και ο Σαμαράς θα πιεστεί από ένα «κόμμα Κασιδιάρη».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να εκτιναχθεί, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε τον Κασσελάκη»

Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον «ανταγωνισμό» δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να εξακολουθεί να πιστεύει, όπως έχει πει και δημόσια άλλωστε, ότι θα συνεχίσει απλώς να «τσιμπολογάει» από μισή έως μία μονάδα, αλλά «εκτίναξη» δεν βλέπει σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, λέει στους στενούς συνεργάτες του «εδώ έχασε από τον Κασσελάκη», εννοώντας τις ευρωεκλογές του 2024 όπου ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λίγο με τον αέρα του «νέου», λίγο με την κεκτημένη ταχύτητα συγκέντρωσε 15% με το ΠΑΣΟΚ να μην καταφέρνει να τον ξεπεράσει πετυχαίνοντας ένα 13%.

Πάντως, εκτιμά ότι σενάριο συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με ΝΔ υπό τον Μητσοτάκη, δεν υπάρχει. Δεν αποκλείει όμως ένα σενάριο «τρικομματικής» με ΝΔ υπό άλλον αρχηγό όπως ο Νίκος Δένδιας, ΠΑΣΟΚ και Σαμαρά – στους συνομιλητές του δε, μεταφέρει την εκτίμησή του πως Δένδιας και Σαμαράς είναι σε κάποιας μορφής συνεννόηση με Καραμανλή.

Οι ανεξάρτητοι, η ΕΛΑΣ και ο … «ΣΥΡΙΖΑ 2»

Σε ό,τι αφορά την συζήτηση με τους ανεξάρτητους βουλευτές, ποιοι και πότε θα πάνε στο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας, μεταφέρουν συνεργάτες του, επιμένει ότι δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει ανταλλάξει μηνύματα με κανέναν. Ούτε βεβαίως και με την Έφη Αχτσιόγλου, την παρουσία της οποίας πάντως σε συνέλευση της ΕΛΑΣ, είδε με ικανοποίηση. Στον απόηχο και του μηνύματος που έστειλε χθες το πρωί με την συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, «δε θα δείτε κάποιους να παραιτούνται τον Απρίλιο και τον Μάιο να είναι στα ψηφοδέλτιά μας», συνεργάτες του μεταφέρουν ότι το μόνο που έχει κάνει είναι πως έχει εκπέμψει μια γραμμή επί της αρχής (με τους όρους που έχει θέσει).

Αντιλαμβάνεται, λένε, τους λόγους για τους οποίους δεν παραιτούνται – τουλάχιστον σε αυτή τη φάση – από την άλλη θεωρεί ότι σε αυτή την προσπάθεια όλοι έχουν κάνει θυσίες και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες του ξεκινήματος από το μηδέν. Ότι δηλαδή η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα εκτός Βουλής, χωρίς πόρους, χωρίς δικά του γραφεία (συστεγάζεται ουσιαστικά με το Ινστιτούτο Τσίπρα, στην Αμαλίας).

Πάντως, δεν θεωρεί ότι αν μερικά από αυτά τα στελέχη προσχωρήσουν τελικά στην ΕΛΑΣ, θα δοθεί εικόνα «ΣΥΡΙΖΑ 2». Και σε σχέση με αυτό, υπενθυμίζει σε συνομιλητές του, κάτι που έχει ακουστεί και την περίοδο της κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ, πως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν ήθελε τη διάλυσή του: ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθεί να υπάρχει ως διακριτό σχήμα (όπως και η Νεαρ) κι έτσι η ΕΛΑΣ δε θα μπορεί να θεωρηθεί συνέχεια ή ανανεωμένη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

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